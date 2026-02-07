Son Mühür / İzmir’de neredeyse bir haftadır aralıksız etkili olan sağanak yağışlar, uzun süredir dibi gören baraj seviyelerinde sevindirici artışlara neden oldu. 1 Şubat ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasındaki resmi veriler, İzmir’in içme suyu kaynaklarında kısa sürede dikkat çekici bir iyileşme yaşandığını gözler önüne serdi. Yağışların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede uygulanan gece su kesintileri de sona erdiği müjdesi verildi.

Bir haftada barajlarda belirgin yükseliş

1 Şubat 2026 tarihinde Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 6,13 seviyesindeydi. 7 Şubat verilerine göre bu oran yüzde 16,34’e yükseldi. Sadece bir haftada Tahtalı’daki toplam su hacmi yaklaşık 37 milyon 200 bin metreküpten 66 milyon 500 bin metreküpe çıkarak neredeyse iki katına yaklaştı. Tahtalı Barajı, İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olması nedeniyle yaşanan bu artış büyük önem taşıyor.

Balçova ve Ürkmez’de iki katına yaklaşan doluluk

Balçova Barajı’nda bir hafta önce yüzde 26,54 olan aktif doluluk oranı, son ölçümlerde yüzde 44,91’e yükseldi. Barajdaki kullanılabilir su hacmi de 2 milyon 23 bin metreküpten 3 milyon 423 bin metreküpe çıktı. Ürkmez Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 11,73’ten yüzde 45,05’e yükselerek en dikkat çekici artışlardan birine sahne oldu. Toplam su hacmi bir haftada yaklaşık üç kat artış göstererek 4 milyon metreküp sınırını aştı.

Güzelhisar hala kritik ama yükselişe geçti

Kent sanayisi ve içme suyu açısından önemli bir kaynak olan Güzelhisar Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 43,27’den yüzde 54,22’ye yükseldi.

Her ne kadar doluluk oranı artış gösterse de geçen yılın aynı döneminde yüzde 70’in üzerinde olan seviye ile karşılaştırıldığında barajdaki su miktarının hâlâ kritik düzeyde olduğu görülüyor.

Gördes’te buruk sevinç…

Yapımı sırasındaki teknik hata nedeniyle dibinde çatlak olan ve su tutamayan Gördes Barajı’nda bir hafta önce yüzde 1 olan aktif doluluk oranı, 7 Şubat itibarıyla yüzde 6,42’ye yükseldi. Yaşanan artış olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de barajın düşük seviyesini koruduğu ve dikkatli su kullanımının önemini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Alaçatı Kutlu Aktaş’ta neredeyse iki kat artış!

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda bir haftalık süreçte önemli bir artış yaşandı. Aktif doluluk oranı yüzde 27,38’den yüzde 46,44’e yükselirken, kullanılabilir su hacmi 4 milyon 380 bin metreküpten 7 milyon 430 bin metreküpe çıkması sevindirdi.