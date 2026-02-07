Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencilerine yönelik sınav ücreti desteğini hayata geçirdi.

Sosyal incelemesi tamamlanmış ailelerin çocuklarının YKS başvuru ücretleri belediye tarafından karşılanacak. Başvurular, "bizvarizizmir" web adresi üzerinden alınmaya başlandı.

YKS oturumlarına göre destek tutarları belirlendi

20–21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında öğrencilere sağlanacak destek tutarları, girilecek oturumlara göre değişiklik gösteriyor. Buna göre:

TYT oturumuna katılacak öğrencilere 700 TL,

TYT + AYT oturumlarına katılacak öğrencilere 1.400 TL,

TYT + AYT + YDT oturumlarına katılacak öğrencilere ise 2.100 TL sınav ücreti desteği verilecek.

Başvurular 2 Mart’a kadar sürecek

Destekten yararlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri, 2 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru sürecinde, ÖSYM’nin internet sitesinden alınan ve sınav ücretinin ödendiğini gösteren “Başvuru Kayıt Görüntüle” belgesi ile öğrenci belgesinin PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekiyor. Başvurular, öğrencilerin ebeveynleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kimler bu destekten faydalanabilecek?

Sınav ücreti desteğinden;

Sosyal incelemesi tamamlanmış,

Sosyal yardımlardan yararlanan,

“Nakdi yardım karar durumu olumlu” olan ihtiyaç sahibi 12. sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilere sınav ücreti desteği nisan ayı içerisinde sağlanacak.

Sınav ücretleri son üç yılda yüzde 508 arttı

Belediyenin sunduğu bu destek, artan sınav maliyetleri karşısında ailelere önemli bir katkı sunuyor. YKS sınav ücretleri son üç yılda dikkat çekici şekilde yükseldi.

2023: Oturum başı 115 TL

2024: Oturum başı 295 TL

2025: Oturum başı 450 TL

Bu artışla birlikte sınav ücretleri, 2023 yılından bu yana yüzde 508 oranında artmış oldu.