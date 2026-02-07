Son Mühür/ Emine Kulak- Çeşme Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında, Alaçatı’da bulunan yaklaşık 17 dönümlük arazinin, belediye iştiraki Alataş A.Ş.’ye 2,5 milyar TL bedelle devredilmesine karar verildi.

Toplantı sırasında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin “Nitelikli turistin gelmesi için nitelikli otellerin açılması gerekiyor” şeklindeki açıklaması ve devir oylaması esnasında MHP Grup Başkan Vekili Hakan Çalı ile Başkan Denizli arasında yaşanan tartışma, mecliste tansiyonu yükseltti. Karara ilişkin rant iddiaları da gündeme geldi.

Gelişmelerin ardından, konuya ilişkin Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler değerlendirmelerde bulundu.

“Nitelikli proje ve Çeşme’ye gerçek turizm oteli gelmelidir”

Dedikoduların olduğunu ancak dernek olarak tavır almadıklarını söyleyen Güler, “ Biz ilk defa kent konseyi olarak bu arazide uluslararası spor aktivesi yapılması hakkında proje sunmuştuk. Kanun, mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle bu spor merkezini başka bir yere yapma kararı alındı. 17 dönüm arazi için dedikodular önyargılar var ama biz dernek olarak şu gruba verilecek gibi tavır alma durumumuz yok. Başkanın açıklaması net ve kaybolmayacak açıklama. ‘Ben buraya uluslararası dünyaca tanınan dünya markasını getirip yap işlet devret modeliyle turizme kazandıracağım’ dedi. Bu çerçevede nitelikli proje ve Çeşme’ye gerçek turizm oteli gelmelidir. Çeşme’de turist azalmıştır. Böyle bir tesisin Çeşme’ye gelmesini destekliyorum. Çeşme’nin tek bir gelir kaynağı var turist. Ancak bunun dışında bir durum gelirse turizm azalır” şeklinde konuştu.



“Yasaya aykırı bir şey gelirse karşı çıkarız”

Projenin takipçisi olacaklarını söyleyen Güler, “Konut, rezidans yapılmasını doğru bulmuyorum. Çeşme turizmle yaşayan bir ilçe. Ben yerel yönetimin söyleminin dışında hareket edeceği gibi varsayımlarla devir onayını büyük bir şekilde eleştiremeyeceğiz. Biz sürekli olarak takip edeceğiz. Yasaya aykırı bir şey gelirse karşı çıkarız” dedi.



“Aya Yorgi hakkında hiçbir şey söylenilmiyor”

Aya Yorgi’yi örnek gösteren Güler, “Sadece Çeşme Belediyesi’nin kendi şirketine devredilmesi üzerine tartışma çıktı hiç buna gerek yoktu. Burada siyasi bir şey de var. Kendi şirketine devretmesini eleştirirken Aya Yorgi hakkında hiçbir şey söylenilmiyor” diye konuştu.



“187 arsa karşılığında 100 milyon değerinde takas yapıldı”



İktidarın Çeşme üzerinde yaptığı projeleri eleştirmeden bu projenin eleştirilmesini doğru olmadığını söyleyen Güler, “Aya Yorgi için Malatya’dan 187 arsa karşılığında 100 milyon değerinde takas yapıldı. Daha 2 hafta önce sandal mahallesinde 56 metrekare bir yeri 4 milyar liralık ihaleye çıkarıldı. Hazine’nin TOKİ üzerinden sattığı, devrettiği arsalar, Medical Park’ın sahibine Alaçatı’da termal otel yapılması için devredildi. Bütün bunlara en ufak bir eleştiri yapmayacaksınız, ses çıkarmayacaksınız, belediye kendi şirketine arsa devredince ses çıkaracaksınız. Bunun akasında art niyet var deyip niyet okuyacaksınız. Çeşme’de 72 tane otel satılık durumda. Rezidanslara ses çıkarmayacaksınız sadece siyasi olduğu için ses yükselteceksiniz. Biz bu tartışmayı, eleştiriyi şık bulmuyoruz. Çeşme’ye sahip çıkacaksak hepsine sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.



“Varsayım üzerinden politika yapılmaz”

Projeyi tartışmak için çok erken olduğunu söyleyen Güler, “Dedikodular üzerinden hareket edemeyiz. Somut veriler olması lazım, proje gelince bakılır ve aykırılık varsa karşı çıkarız. Daha gerçekleşmemiş bir olay. Hassasiyeti anlıyorum haklılar, varsayım üzerinden gidemezsiniz. Varsayım üzerinden politika yapılmaz” dedi.



“Yerel yönetimin yaptığı eksiklik var”

Belediyenin bu konudaki eksikliğine değinen Güler, “Aya Yorgi yok edildi. Benim 3 tane mahkeme kararım var buradaki inşaat dursun diye. 4 bin 33 metrekare, değeri de 1 milyon dolar. Buraya hiç ses çıkartmıyorlar. Keşke meclise gelmeden önce halka bu projeyi anlatsalardı. Burada bir eksiklik görüyorum. O yüzden mecliste yankı buldu. Yerel yönetimin daha önce aydınlatma yapmaması eksiklik” dedi.