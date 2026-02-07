Son Mühür / İzmir’in Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerini etkileyen Yamanlar Dağı’nda Ağustos 2024’te çıkan büyük orman yangınında yaklaşık bin 600 hektarlık alanın kül olması, kamuoyunda uzun süre tartışma yarattı. Yangının ardından 375 hektarlık bir bölümün Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkarılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildiği ve imara açıldığı yönündeki haberler, iddiaları daha da büyüttü. Bu gelişmelerin ardından, yanan alanların ağaçlandırılmadığı ve yapılaşmaya açıldığı yönündeki söylemler kamuoyunda geniş yankı bulurken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Konut ihtiyacına bağlı olarak…”

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, İzmir Karşıyaka-Yamanlar’da meydana gelen orman yangınlarının ardından yanan alanların ağaçlandırılmadığı, orman vasfından çıkarılarak yapılaşmaya ve ranta açıldığı yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” sözleriyle başlayan açıklamada, “Yangından etkilenen alanlarda ağaçlandırma, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları planlandığı şekilde tamamlanmıştır. Sahada bakım ve koruma faaliyetleri, alan yeniden tam yeşil örtüsüne kavuşuncaya kadar kesintisiz sürdürülmektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen “orman sınırları dışına çıkarma” süreci, yangından sonra başlatılmış bir süreç değildir. Söz konusu işlem, deprem sonrasında ortaya çıkan konut ihtiyacına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde başlatılmış; yargı sürecinde belirtilen usule ilişkin hususlar giderilerek yeniden yayımlanmıştır. Bu nedenle, “yangından sonra yanan orman alanlarının orman sınırları dışına çıkarıldığı” iddiası doğru değildir. Olayların kronolojisi ve hukuki süreç bu iddiayı açıkça yalanlamaktadır” ifadeleri kullandı.

“Aynı iddia daha önce de gündeme getirildi”

Ormanların Anayasa ile güvence altında olduğunun altı çizilirken “Mevzuat gereği, orman sınırları dışına çıkarılan alanların karşılığında yeni orman tesisi amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüze en az iki katı alan tahsis edilmekte ve bu alanlarda ormanlaştırma çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Aynı iddia daha önce de gündeme getirilmiş, bu iddialar 02.09.2024 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarımızdan yanıtlanmıştır. Buna rağmen aynı iddiaların tekrar dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaktadır” denildi.