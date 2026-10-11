İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında fiber teknede bulunan 13 düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknedeki grupta 5 çocuğun da bulunduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından denizdeki fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, tekneyi durdurarak içerisindeki kişileri kontrol etti. Yapılan çalışmada, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi

Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan 13 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasında, yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili birime gönderildiği bilgisi paylaşıldı.