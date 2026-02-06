İzmir sadece lüks otelleriyle değil doğa turizmiyle de öne çıkan şehirlerin başında geliyor. Doğa tutkunları Karaburun'dan Dikili'ye, Urla'dan Menemen'e kadar uzanan geniş bir alanda, doğanın tadını çıkarabiliyor. Peki İzmir'de nerede kamp yapılır? İşte yanıtı...

KARABURUN VE ÇEŞME HATTINDAKİ BAKİR KOYLAR

Ege Denizi'nin en temiz sularına sahip olan Karaburun ve Çeşme bölgesi, özellikle yaz aylarında kampçıların akınına uğruyor. Karaburun'da yer alan Dolungaz Koyu, orman ve denizin birleştiği noktada doğal bir liman görünümü sergiliyor. Bölgeye ulaşım, Fahrettin Altay'dan kalkan dolmuşlar ve ardından yapılan kısa bir yürüyüşle sağlanabiliyor. Çeşme tarafında ise turkuaz rengiyle ünlenen Delikli Koy ve 'Güvercinlik' olarak da bilinen Kleopatra Koyu öne çıkıyor.

ÖZDERE VE URLA TESİS İMKANIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Konforundan ödün vermeden kamp yapmak isteyenler, altyapısı daha gelişmiş bölgeleri tercih ediyor. Urla'ya 15 kilometre mesafedeki Demircili Koyu, hem çadır hem de karavan kampçılarına hitap ederken, bölgedeki tesisler sayesinde tuvalet ve duş ihtiyacı karşılanabiliyor. Özellikle çocuklu ailelerin tercihi olan Menderes Özdere'deki Kalemlik Orman Kampı ise geniş bir alana yayılmış durumda. Burada çadırın yanı sıra bungalov evlerde konaklama imkanı da bulunuyor.

Özdere'ye özel araç dışında Cumaovası Aktarma Merkezi'nden hareket eden araçlarla gidilebiliyor. Kuzey Ege'de ise Dikili'deki Pissa Koyu doğa tutkunları için başka bir seçenek olarak duruyor.

ORMAN VE GÖL HAVASINI TERCİH EDENLERİN ROTASI

Orman ve göl havasını tercih edenler için alternatif rotalar mevcut. Menemen sınırları içerisindeki Karagöl Orman Kampı, deniz seviyesinden yüksekte, volkanik bir gölün kıyısında serin bir atmosfer sunuyor. Ateş yakılmasına belirli alanlarda izin verilen tesise Karşıyaka'dan otobüslerle ulaşılabiliyor. Tırmanış ve trekking meraklıları için Buca Kaynaklar bölgesi, asırlık çınarları ve yürüyüş parkurlarıyla ideal bir zemin oluşturuyor. Foça'daki Yelken Kayalıkları ise gün batımı manzarasıyla büyülese de, tesis eksikliği ve zorlu ulaşım koşulları nedeniyle daha çok deneyimli kampçıların listesinde yer alıyor.

Not: Bu haberde yer alan işletmelerle herhangi bir reklam anlaşması yoktur. Verilen bilgiler sadece turistik amaçlıdır.