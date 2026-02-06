İzmir Alsancak'ta güne kahvaltıyla başlamak isteyenler için pek çok seçenek bulunuyor. Bölgede bulunan ve kahvaltı servisi yapan işletmeler ise hem turistlerin hem de İzmirlilerin uğrak noktası oldu. Peki Alsancak'ın gözde kahvaltı mekanları hangileri? İşte yanıtı...

ALSANCAK EN İYİ KAHVALTI MEKANLARI

Alsancak'ın iç kesimlerinde klasik kahvaltının dışına çıkan işletmeler bulunuyor. 1454. Sokak'ta hizmet veren Uwawi, somon gravlax, poşe yumurta ve ciabatta ekmeğine hazırlanan sandviç çeşitleriyle öne çıkıyor. Plevne Bulvarı üzerinde yer alan Alaköy Pastanesi ise tost, soğuk sandviç ve kruvasan gibi seçenekler sunuyor. Daha hafif ve farklı alternatifler arayanlar için Kültür Mahallesi'ndeki Cook'kies bowl ve salata çeşitleriyle, P'an-ku Pancakes ise farklı soslarla servis edilen pancake tabaklarıyla hizmet veriyor.

ALSANCAK'IN KÖKLÜ FIRINLARI

İzmir kahvaltısının temel taşları olan boyoz ve gevrek için bölgedeki köklü fırınlar tercih ediliyor. 1962 yılından beri faaliyette olan Zeynel Ergin Gevrek Fırını, 1466. Sokak'taki tarihi binasında geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. Şehrin bir diğer simgesi olan boyoz için ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Alsancak Dostlar Fırını akla geliyor. 1983'ten beri hizmet veren işletme; sade, peynirli, ıspanaklı gibi birçok boyoz çeşidini ziyaretçilerine sunuyor.

DENİZ KENARINDA VE KORDON BOYUNDA SEÇENEKLER

Deniz manzarası eşliğinde kahvaltı yapmak isteyenler genellikle Kordon hattındaki mekanlara yöneliyor. Atatürk Caddesi'nde yer alan Tuzu Biberi, pişi servisi ve serpme kahvaltısıyla biliniyor. Aynı cadde üzerindeki Moresi Breakfast & Schnitzel, sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı kahvaltı servisi yapıyor. Magro ise dünya mutfağı örneklerinin yanı sıra Karadeniz mutfağından kuymak gibi yöresel lezzetleri de menüsünde bulunduruyor.

İTALYAN VE FRANSIZ MUTFAĞI ETKİSİ

Alsancak bölgesinde Avrupa mutfağı deneyimi sunan işletmeler de dikkat çekiyor. . Pasaport Cumhuriyet Bulvarı'ndaki I'm Bread, çeşitli ekmek türleri ve otel standartlarında kahvaltı sunumuyla tanınıyor. Ayrıca Meksika Sokağı'nda yer alan Un Posta'da İtalyan focaccia ekmeğiyle hazırlanan sandviçlerin tadına bakmak mümkün.

Vasıf Çınar Bulvarı'ndaki Léone Patisserie & Boulangerie ise taze kruvasan ve Fransız usulü kahvaltı tabakları servis ediyor. Şehit Nevres Bulvarı'ndaki Heyday Cafe ise özellikle Pazar günleri açık büfe brunch seçeneğiyle hizmet veriyor.

Bu haberde yer alan işletmelerle herhangi bir reklam anlaşması yoktur. Verilen bilgiler sadece turistik amaçlıdır.