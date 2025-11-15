Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 40 Tip 1 diyabetli çocuk ve ailelerini spor etkinliklerinde bir araya getirdi.

Etkinlikte çocuklar basketbol, futbol, masa tenisi gibi aktivitelerle hem eğlendi hem de “yalnız değilsiniz” mesajı verildi.

“Tip 1 diyabet çocukların yaşamını kısıtlamaz”

Her yıl diyabet farkındalığı için etkinlik düzenlediklerini belirten Çocuk Endokrinoloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Mert Erbaş, bu yılın Tip 1 diyabetli çocuklar açısından önemli bir gelişmeye sahne olduğunu söyledi.

Erbaş, sürekli kan şekeri ölçüm cihazlarının SGK ödeme kapsamına alınmasının kritik bir adım olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Amacımız toplumda hem farkındalık yaratmak hem de diyabetli çocuklara yalnız olmadıklarını hatırlatmak.

Bu sene onların hayatının hiçbir alanında geri kalmamaları gerektiğini göstermek için spor etkinlikleri düzenledik.

Bu desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki bundan sonrası 18 yaş üzerindeki diyabetli bireyleri de kapsar."

“Spor, insülin ihtiyacını azaltıyor”

Doç. Dr. Erbaş, Tip 1 diyabetin kontrol edilebilir bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı: "Tip 1 diyabet tedavisi olan ama kronik bir durumdur. Çocuklar beslenmelerine dikkat eder ve egzersizi aksatmazsa hayatlarını sorunsuz sürdürebilirler.

Spor şekerin daha iyi seyretmesini, insülin doz ihtiyacının azalmasını sağlıyor. Tip 1 bir hastalık değil, yaşam tarzıdır."

Erbaş, tedavideki aksamaların ilerleyen yaşlarda böbrek, göz ve kalp damar hastalıklarına yol açabileceğini de hatırlattı.

Diyabetli çocuklar bir araya geldi

Etkinlik, çocukların hem psikolojik hem sosyal açıdan güçlenmesine katkı sağladı. Tip 1 diyabet tedavisi gören 10 yaşındaki Serenay Altınsöz, etkinlikte çok eğlendiğini belirterek: "Burada oyunlar oynadım, spor yaptım. Birçok arkadaş edindim. Onlarla vakit geçirmeyi çok sevdim." dedi.

Serenay’ın annesi Ümmü Altınsöz, kızının bu buluşmalarda kendini daha güçlü hissettiğini söyledi: "Kızım insülin pompası ve sensör kullanıyor. Kendisi gibi diyabetli çocukları görmek ona iyi geliyor. Her yıl katılmaya çalışıyoruz."

“Birbirlerinden yeni şeyler öğreniyorlar”

Etkinliğe katılan bir diğer diyabetli çocuk Defne Yıldırım, arkadaşlarıyla spor yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi: "Bir dahaki etkinliğe de katılmak isterim. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim."

Defne’nin annesi Elif Yıldırım ise etkinliğin çocuklar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi: "1,5 yıl önce tanı aldık. Benzer yaşam rutinine sahip çocuklarla bir arada olmak Defne’ye iyi geldi.

Birbirlerinden yeni şeyler öğreniyorlar ve hem spor yapıp hem de eğleniyorlar. Burada doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diyetisyenlerimizle vakit geçirmek de çok faydalı."