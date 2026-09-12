Son Mühür / Dilek Çakır Durak - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği tanzim satış mağazası İZMAR, 95’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kültürpark Atlas Pavyonu Sergi Salonu’nun yanında kurulan İZMAR’ın standında kendi markasının tereyağı, zeytinyağı, ayran ve çay gibi ürünleri tercih edildi. Ziyaretçiler, İZMAR’ın ürünlerinden memnun olduklarını dile getirirken İZMAR markasıyla satışa yeni sunulan tahin ve pekmezin tadına da baktı.

“Herkese tavsiye ederim”

İZMAR’ın ve ürünlerini beğendiğinin altını çizerek stanttan alışveriş yapan Emine Elmalı, “İZMAR’ı genel olarak beğeniyorum. Hem ekonomik hem de hijyenik buluyorum. Bana güven veriyor. Gittiğim her şubede de talebin çok olduğunu görüyorum. İZMAR’ın fuarda standının olması tanıtım anlamında önemli. Bu şekilde daha geniş çevrelerce tanınmış olacak. Ben İZMAR’ın süt ürünlerini daha çok tercih ediyorum. Süt ürünleri hassas olduğu için buradan güvenle alıyorum. Herkese de tavsiye ederim” dedi.

“Fuarı gezerken alışverişimi de yaptım”

“Genelde Kemeraltı’na gittiğimde İZMAR’dan alışveriş yapıyorum” diyen Kenan Yumak, “Ürünleri kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı. Güvenilir bir kurum olduğu için İZMAR’ı tercih ediyorum” derken, Oğuz Kaan Yılmaz ise “İZMAR’ı daha önce de tercih ettim, ürünleri gayet uygun fiyatlı. Piyasanın yarı fiyatına ürünleri var. En çok et ürünlerini alıyorum ama bütün ürünlerini beğeniyorum. Fuarı gezerken alışverişimi de yaptım, güzel oldu” ifadelerini kullandı.

“Tereyağlarını çok beğeniyorum”

“İZMAR’dan daha önce de alışveriş yaptığını ve çok memnun kaldığını belirten Zehra Taşkıran da “Güvenilir ve kaliteli ürünleri var. Fiyatlar da gerçekten piyasaya göre çok uygun. Çok memnun kaldığım için fuar ziyaretinde de İZMAR standından alışveriş yaptım. Fuarda İZMAR’ın olması büyük rahatlık oldu. Gezerken bir yandan da alışveriş yapma imkanım oldu. Bütün ürünleri güzel ama tereyağlarını gerçekten çok beğeniyorum” diye konuştu.