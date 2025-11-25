İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğine dair istihbarat aldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Şüpheli Bornova’da durduruldu

Polis ekipleri, belirlenen güzergâhta ilerleyen A.O. isimli şüpheliyi Bornova ilçesinde durdurdu. Zanlının çantasında narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı.

Çantadan 29 kilo 596 gram uyuşturucu çıktı

Yapılan aramada, 29 kilo 596 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun İzmir’e sokulmak üzere hazırlandığı değerlendirildi.

Gözaltına alınan A.O., adliyeye sevk edildi

Yakalanan A.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

A.O., çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi.