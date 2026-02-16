Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Menemen ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde gece saat 04.00 civarında bir sitenin istinat duvarı çöktü. Gürültüyle uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, duvarın site çevresinde park halindeki 7 aracın üzerine devrildiği, yakınındaki 4 binada ise hasar oluştuğu belirlendi. Riskli görülen ve çatlaklar oluşan 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplam 151 mahalle sakini, geçici konaklama için belediye sosyal tesislerine yönlendirildi.

Muhtar Koşar: 'Menemen yıkılır burası yıkılmaz’ dediler

Olayın ardından açıklamalarda bulunan 29 Ekim Mahallesi Muhtarı İmran Koşar, yaşananları “geliyorum diyen ihmaller zinciri” olarak nitelendirdi. Koşar, vatandaşların defalarca durumu belediye ve ilgili kurumlara bildirdiğini, ancak geri dönüş alamadıklarını söyledi. “Vatandaşla dalga geçtiler, ‘Menemen yıkılır burası yıkılmaz’ dediler; 10 gün geçmeden duvar yerle bir oldu” ifadelerini kullandı.

Koşar, bölgede riskin henüz geçmediğini vurgulayarak, “9 Eylül Mahallesi sınırında bir yerimiz daha var. Orası için yüzde 100 yıkılma riski var. Duvar bir yıkılırsa sadece binaya değil, tüm yapıyı devirecek” dedi.

İhmaller zinciri ve sorumluluklar

Mahalle muhtarı, istinat duvarının sağlam olmadığını önceden belirten incelemelerin yapıldığını ve vatandaşların müteahhit ile mahkemelik sürece girdiğini aktardı. Koşar, “Müteahhit yüzde 100 haksız, ancak belediye de ruhsat vermek ve denetlemekle sorumlu. Çevre ve Şehircilik de gerekli kontrolleri yapmadı. Bu işte zincirin her halkası sorumlu” diye konuştu.

Altyapı sorunları ve İZSU eleştirisi

Koşar, mahalledeki altyapı yetersizliğine de dikkat çekerek İZSU’nun çalışmalarını eleştirerek, “2019’dan beri dilekçeler verdik, ızgaralar düzenli temizlenmediği için evler su bastı. Her gelen müdür ‘halledeceğim’ dedi ama hiçbir çözüm üretilmedi. Artık İZSU ile verem olduk” dedi.

Muhtar, yetkililere seslenerek, “Sadece müteahhiti suçlamak yeterli değil. Ruhsat veren, projeyi çizen, yapı denetimi yapan herkes bu zincirin bir halkası ve sorumludur. Vatandaşın feryadına kulak tıkandı; 10 gün geçmeden duvar yıkıldı” diye konuştu.