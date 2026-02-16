Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Buca Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu ilçenin dört bir yanına taşıyan çalışmalarını hayata geçirdi. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin temel mutfak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda kolisi dağıtımı başlatıldı.

Gıda kolileri ailelere ulaştırılıyor

Dağıtılan kolilerde bakliyat çeşitleri, pirinç, bulgur, çay, şeker ve makarna gibi temel gıda ürünleri yer aldı. Çalışmayla, Ramazan ayı boyunca ailelerin mutfak yükünün hafifletilmesi hedeflendi.

Her akşam iftar sofrası kurulacak

Belediye, Ramazan ayı süresince her akşam Şirinyer Düğün Salonu’nda iftar sofrası kuracağını da duyurdu. İftar sofralarıyla hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması hem de Ramazan’ın birlik ve beraberlik ikliminin yaşatılması amaçlandı.

“Kimseyi yalnız bırakmayacağız”

Ramazan ayının dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan, gönülleri açma ayıdır. Bu ayda kimseyi yalnız bırakmayacak, dayanışmayı Buca’nın her sokağında hissettireceğiz. Hiçbir tencerenin boş kalmaması, her evde iftar sevincinin yaşanması için ailelerimize desteğimizi sürdürüyoruz.”

Duman, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve hizmet üretmekten ibaret olmadığını vurgulayarak, “Zor günlerde vatandaşımızın yanında olmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Hizmetimizin merkezine insanı koyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.