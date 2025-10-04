Son Mühür/Merve Turan- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerinin uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşlarının bir kısmının bugün Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

36 kişilik ilk grubun dönüşü planlanıyor

Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu’ndaki vatandaşlarımızdan 36’sının, bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye’ye dönmesi planlanmaktadır. Nihai sayı henüz kesinleşmemiştir” ifadelerini kullandı.

Sunucular da arasında

İsrail’in alıkoyduğu Türkler arasında medya dünyasından isimler de bulunuyor. Sunucular İkbal Gürpınar ve Bekir Develi, geri getirilecek 36 kişi arasında yer alıyor.

Kalan vatandaşlar için çalışmalar sürüyor

Dışişleri yetkilileri, Türkiye’ye dönüş sürecinin hızla tamamlanabilmesi için İsrail makamlarıyla temasların devam ettiğini ve geri kalan vatandaşların da kısa süre içinde ülkeye getirileceğini bildirdi. Özel uçakta üçüncü ülke vatandaşlarının da yer almasının planlandığı ifade edildi.