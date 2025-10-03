Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yargılandığı davada tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında verilen karar, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Barım’ın yeniden tutuklanmasına hükmedildi.
Tahliye kararına itiraz
Gezi Parkı eylemleri kapsamında 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmada tahliye edilmişti. Ancak savcılık, tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.
Dosya 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini reddetti ve dosyayı incelemesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
İtiraz haklı bulundu
Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde bularak Ayşe Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Bu gelişme, davayı yakından takip eden kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Gezi Davası süreci devam ediyor
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada birçok sanığın yargılaması sürerken, Barım hakkındaki yeniden tutuklama kararı dosyanın seyrini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.