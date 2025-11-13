Son Mühür - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya’da devam eden temasları kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Adalete Erişim 10. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılıyor. Bakan Tunç, başkent Madrid’de İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra, Van’da 25 Eylül 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sağlanan iş birliği de ele alındı.

Bakan Tunç, Kabaiş’in cep telefonundaki dijital verilere ulaşılabilmesi için İspanyol yetkililerle yürütülen adli iş birliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı ve şu açıklamalarda bulundu:

"Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz"

Garcia'dan açıklama

İspanyol Adalet Bakanı Garcia, Rojin Kabaiş dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını ve Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız Fernando Grande-Marlaska Gomez de şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır" dedi.

İspanya-Türkiye ilişkileri

Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere başarılı ilişkiler ele alındı. Bakan Tunç, geçen yıl Valencia’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenleri anarak ailelerin acısını paylaştıklarını belirtti ve İspanya’nın 2023’teki depremler sonrası Türkiye’ye yaptığı yardımların unutulmadığını vurguladı. Ayrıca, İspanya’nın Filistin meselesindeki duruşunun takdirle karşılandığını ifade eden Tunç, "Türkiye olarak, İspanya'nın Filistin meselesinde sergilediği insani ve vicdani duruşu da takdirle karşılıyoruz. Akdeniz'in iki kıyıdaş ülkesi olarak, Türkiye ve İspanya arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlıyız" dedi. Tunç, iki ülkenin adli ve hukuki alanların yanı sıra ticaret, ekonomi ve savunma alanlarında da önemli iş birliği yürüttüğünü belirterek, "İki ülke arasındaki adli iş birliği mekanizmalarının bugüne kadar olumlu ve karşılıklı güven içinde işlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Adalet Bakanlıklarımız arasında iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılması hem iade hem de adli yardımlaşma süreçlerinde kayda değer bir hız ve verimlilik sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

