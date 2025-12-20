Gümüşhane’nin Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Camii, cuma namazı öncesinde yaşanan renkli anlara sahne oldu. Vaaz sırasında camiye giren yavru kedi, kısa sürede cemaatin ilgisini çekti.

Saflar Arasında Oyun Oynadı

Cami içerisinde dolaşan yavru kedi, saf arasında oturan vatandaşların yanına gelerek zaman zaman tesbihlerle oynadı. Kedinin rahat tavırları ve oyunbaz halleri, cemaat tarafından tebessümle karşılandı.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Sevimli anlar, camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kedinin cemaat arasında dolaştığı ve ilgi odağı olduğu görüldü.

“Vaazı Dinleyemedik Ama Güzel Anlar Yaşadık”

Cuma namazı sırasında o anlara tanıklık eden Ersin Çoban, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Namazın ilk rekatlarında kedinin safların arasından geçtiğini fark ettim. Vaaz sırasında iyice içeri girdi, çok oyuncuydu. O an vaazı dinleyemedik ama kediyle tatlı bir vakit geçirdik.”