Son Mühür / Atakan Başpehlivan Muhalif camianın tanınmış isimlerinden Siyaset Bilimci Emrha Gülsunar, iktidarın yerel yönetimler üzerindeki baskılarını eleştirerek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Emrah Gülsunar: İktidar yargı gücünü suistimal ediyor

AK Parti iktidarının yargı gücünü suistimal ettiğini savunan ve eleştirilerini sıralayan Siyaset Bilimci Emrah Gülsunar, "AK Parti'nin yargı gücünü suistimal ederek kendine zorla geçirdiği belediyeler için "oraları AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız" gibi bir söylem kullanması jakoben bir zihniyete tekabül ediyor" şeklinde konuştu.

"İnsanları kendi belediyeciliğinizle zorla mı tanıştıracaksınız?"

Son olarak, iktidarın demokrasiyi amaç değil araç olarak gördüğünü kaydeden Gülsunar, yayınladığı açıklamasında özellikle belediyeler üzerindeki baskıyı eleştirerek, konuyla ilgili sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Eğer o il/ilçedeki halk sizin belediyeciliğinizi görmek isteseydi seçimde zaten size oy verirdi. İnsanları kendi belediyeciliğinizle zorla mı tanıştıracaksınız? Ama işte demokrasi başından beri amaç değil araç olarak görüldüğünden bu söylem de şaşırtıcı değil"