AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gittiği Uşak’ta partisinin il başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclis’in yeni yasama döneminde yürütülecek çalışmalara değinen Zengin, genel seçimlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Terörsüz Türkiye” süreci

Genel seçimlerin olası zamanlamasına ilişkin konuşan Zengin, “Belki de bir yılı aşan bir zaman sonunda bir seçim, genel seçim inşallah olacak” ifadelerini kullandı. Yeni yasama döneminin yoğun geçeceğini belirten Zengin, Meclis’in önünde anayasa çalışmaları, yargı düzenlemeleri ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin başlıkların bulunduğunu söyledi.

Zengin, yeni anayasa hazırlıklarının yanı sıra terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Yargı alanındaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Zengin, “13. Yargı Paketi’ne çalışıyoruz” dedi.

Yeni yasama döneminde yoğun gündem

AK Parti’nin siyasi çalışmalarına da değinen Zengin, partinin kendisini yenilemesinin ve eksiklerini değerlendirmesinin önemine dikkat çekti. Parti teşkilatlarıyla gerçekleştirilen buluşmalarda farklı konuların ele alındığını belirten Zengin, bu ziyaretlerde hem yerel ihtiyaçlara hem de Türkiye’nin siyasi yönetim modeline ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Meclis’in gündeminin vatandaşların gündemiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Zengin, farklı alanlardaki sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Zengin’in açıklaması, genel seçimlerin zamanlamasına ilişkin değerlendirmeleri gündeme taşırken, konuşmasında kesin bir seçim tarihi açıklanmadı. Meclis’in yeni yasama döneminde anayasa, yargı reformları ve diğer yasal düzenlemeler üzerindeki çalışmaların sürmesi bekleniyor.