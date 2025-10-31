Son Mühür - Türkiye’yi sarsan hakemlerin bahis skandalına ilişkin çarpıcı bir iddia da Özgür Özel’den geldi. Özel, Esenyurt’ta düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış."

Galatasaray-Göztepe maçına dev bahis

Geçen hafta Galatasaray’ın 3-1 kazandığı Göztepe maçını örnek gösteren Özel, "Göztepe'ye bir hakem haksız kırmızı kart gösteriyor. Aynı gün Kuzey Kıbrıs'ta birisi 5.5 milyonluk kırmızı kart bahsi oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak” ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı?

Galatasaray ile Göztepe arasındaki maç 1-1 devam ederken hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaraylı Osimhen ile Göztepeli Bokele arasındaki ikili mücadelede faul kararı vererek Bokele’ye kırmızı kart göstermişti. Bu karar, faulu ilk yapanın Osimhen olduğu iddiasıyla hakem yorumcuları tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Kartın ardından uzun süre 10 kişi mücadele eden Göztepe, iki gol daha yiyerek maçtan 3-1 mağlup ayrılmıştı.