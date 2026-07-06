Zeynep Bastık kalça dansıyla büyüledi

Zeynep Bastık ne zaman evleniyor?



Sahnedeki hareketliliğin yanında özel hayatı da merak konusu. İki yıldır beraber olduğu oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile Paris'te evlenme teklifi alan sanatçı, düğün için gün sayıyor. Çiftin eylül ayında dünyaevine girmeye hazırlandığı konuşuluyor.



Bir yandan evlilik hazırlıkları sürerken diğer yandan yoğun konser programı da devam ediyor. Bu tempoya rağmen sahnedeki coşkusundan bir şey kaybetmeyen Bastık, hem müziğiyle hem görüntüleriyle konuşulmaya devam ediyor.