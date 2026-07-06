Zeynep Bastık kalça dansıyla büyüledi

Zeynep Bastık, siyah mini elbisesiyle çıktığı sahnede bir ara kalça dansı yapınca görüntüler kısa sürede sosyal medyaya taşındı. Ünlü şarkıcının kıvrak hareketleri, gecenin en çok paylaşılan karesi haline geldi.
Zeynep Bastık sahnede ne yaptı?
Sahnede kendinden geçercesine dans eden sanatçı, şarkının temposu yükseldikçe hareketlerini de serbest bıraktı. İzleyiciler bu anları kaçırmamak için kameralarını üzerine çevirdi. Kısa klipler yayılınca da adı gündemin üst sıralarına yerleşti.
İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık konuşulan isim, bu kez tercih ettiği kısa siyah elbiseyle dikkatleri topladı. Performans boyunca sergilediği rahat tavır, hayranlarından bol bol yorum aldı.
Zeynep Bastık ne zaman evleniyor?
Sahnedeki hareketliliğin yanında özel hayatı da merak konusu. İki yıldır beraber olduğu oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile Paris'te evlenme teklifi alan sanatçı, düğün için gün sayıyor. Çiftin eylül ayında dünyaevine girmeye hazırlandığı konuşuluyor.
Bir yandan evlilik hazırlıkları sürerken diğer yandan yoğun konser programı da devam ediyor. Bu tempoya rağmen sahnedeki coşkusundan bir şey kaybetmeyen Bastık, hem müziğiyle hem görüntüleriyle konuşulmaya devam ediyor.
Zeynep Bastık kimdir?
Zeynep Bastık, cover çalışmalarıyla adını duyuran ve sonrasında kendi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan bir şarkıcı. YouTube'da yayımladığı akustik yorumlarla tanınırlığını hızla artırdı.
Geçmiş yıllarda çeşitli listelerde "En seksi Türk kadını" seçilen sanatçı, sahne enerjisi ve tarzıyla magazin gündeminden düşmüyor. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki takipçi sayısıyla da güçlü bir isim.
Genç kuşağın en çok dinlediği sanatçılar arasında yer alan Bastık, hem stüdyo çalışmaları hem sahne performanslarıyla ismini sürekli gündemde tutmayı başarıyor. Son konser görüntüleri de bu ilginin ne kadar canlı olduğunu bir kez daha gösterdi.