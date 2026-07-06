Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla yaza damga vurdu

Hazar Ergüçlü tatilde nereye gitti, ne paylaştı?



Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, yazın rahatlığını yansıtan sade bir atmosferde çekilmiş. Ergüçlü, kamera karşısındaki doğal duruşuyla takipçilerinin ilgisini topladı. Kareler yayınlanır yayınlanmaz yorum bölümü hareketlendi.



Uzun süredir yeni bir projede yer almayan oyuncu, bu paylaşımlarla adını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Hayranları hem tatil karelerine övgü yağdırdı hem de yeni bir dizi ya da film müjdesi bekleyip beklemeyeceklerini sordu. Ergüçlü'nün sessizliğini bozan bu paylaşımlar, sevenleri için küçük bir sürpriz oldu.