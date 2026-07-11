Zeynep Bastık Çeşme'de aşka geldi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, tatil boyunca objektiflere samimi kareler verdi. Denize giren, güneşlenen ve bol bol sohbet eden çiftin bu romantik kaçamağı magazin gündemine oturdu. Üstelik ikilinin düğün hazırlıkları da devam ediyor.
Zeynep Bastık kimdir?
1993 doğumlu Zeynep Bastık, Türk pop müziğinin son yıllardaki en dikkat çekici seslerinden biri. Kariyerine cover çalışmalarıyla başlayan sanatçı, "Akustikhane" performanslarıyla geniş kitlelere ulaştı. Ardından kendi şarkılarıyla listelerin zirvesine yerleşti. Dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Bastık, sahne enerjisiyle de adından söz ettiren bir isim.
Serkay Tütüncü ise televizyon dizilerinden tanınan bir oyuncu. İkili, bir süredir devam eden birlikteliklerini nişanla resmi bir boyuta taşıdı. O günden bu yana çiftin her adımı magazin basınının yakın takibinde.
Zeynep Bastık tatilde denizin keyfini çıkardı
Tatilde kameralardan kaçmayan Zeynep Bastık, nişanlısıyla denize girerken son derece keyifli görüntüler sergiledi. Şarkıcı, yanlarında bulunan arkadaşlarının çocuğuyla da ilgilendi; minik misafirle denizde oyunlar oynadı. Bu samimi anlar, sosyal medyada kısa sürede paylaşıldı ve beğeni topladı.
Deniz keyfinin ardından çift, localarına geçti. Güneşin altında dinlenen Bastık ve Tütüncü, tatilin her anını dolu dolu değerlendirdi. Yani ikili için bu kaçamak, hem dinlenme hem de düğün öncesi son bir nefes alma fırsatı oldu.
Zeynep Bastık düğün tarihini açıkladı
Peki bu mutlu tablonun devamı ne zaman gelecek? Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde düğün sorularına net bir yanıt verdi. Hazırlıkların başladığını söyleyen Bastık, "Eylülden öteye gitmeyiz; yaz bitmeden, aile arasında bir düğün yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, hayranların merakla beklediği düğünün çok da uzak olmadığını gösteriyor. Aile arasında sade bir tören planlayan çift, yaz sona ermeden dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Magazin dünyası ise şimdiden bu düğünün detaylarını konuşmaya başladı. Ama görünen o ki ikili, mutluluklarını göz önünde yaşamaktan hiç çekinmiyor.