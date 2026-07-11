Zeynep Bastık Çeşme'de aşka geldi

Zeynep Bastık düğün tarihini açıkladı



Peki bu mutlu tablonun devamı ne zaman gelecek? Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde düğün sorularına net bir yanıt verdi. Hazırlıkların başladığını söyleyen Bastık, "Eylülden öteye gitmeyiz; yaz bitmeden, aile arasında bir düğün yapacağız" ifadelerini kullandı.



Bu açıklama, hayranların merakla beklediği düğünün çok da uzak olmadığını gösteriyor. Aile arasında sade bir tören planlayan çift, yaz sona ermeden dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Magazin dünyası ise şimdiden bu düğünün detaylarını konuşmaya başladı. Ama görünen o ki ikili, mutluluklarını göz önünde yaşamaktan hiç çekinmiyor.