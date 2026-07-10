Bergüzar Korel Fethiye'de! Bikinili tatil pozlarına beğeni yağdı

Bergüzar Korel, önceki gün Fethiye'de bir arkadaşıyla birlikte kameralara yansıdı. Bir süre arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, sonrasında telefonuyla ilgilendi. İlerleyen dakikalarda denize giren Korel, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. 4 ayda 20 kilo veren oyuncunun formda hali dikkatli gözlerden kaçmadı. Deniz keyfinin ardından şezlonguna dönen ünlü isim güneşlenmeye devam etti.
Bergüzar Korel kimdir?
Türk televizyonunun en tanınan kadın oyuncularından biri olan Bergüzar Korel, köklü bir sanatçı ailesinin üyesi. Usta oyuncu Tanju Korel ile Hülya Darcan'ın kızı olan sanatçı, Binbir Gece dizisindeki Şehrazat rolüyle geniş kitlelere ulaştı. 2009 yılında rol arkadaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren Korel, bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuk sahibi oldu. Çift uzun süredir Londra'da yaşıyor.
Zayıflama süreci hakkında neler söyledi?
Kilolarıyla ilgili merak edilenlere daha önce açık yüreklilikle yanıt veren oyuncu, iğneyle zayıfladığı yönündeki iddialara da değindi. Böyle bir yöntemi düşündüğünü ama tercih etmediğini anlatan Korel, asıl meselenin duygusal kaynaklı bir yeme alışkanlığı olduğunu fark ettiğini dile getirdi. İki çocuk sahibi olduğu dönemde 25-30 kilo aldığını, verip tekrar aldığını anlatan ünlü isim, sürecin hiç kolay geçmediğini de sakladı. Yani işin sırrı ne sihirli bir formül ne de kestirme bir yol; yoğun spor ve ciddi bir disiplin.
Korel daha önce spor salonunda çekilen görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Antrenman sırasında zorlandığı anların yer aldığı videoya düştüğü not, takipçilerinden büyük destek gördü. Verdiği kiloların ardından bikinili karelerini "Bu sefer seni seveceğim yaz" mesajıyla yayımlayan oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Fethiye'deki son görüntüler, oyuncunun bu emeğin karşılığını aldığını gösterdi. Üstelik hayranları, uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Korel'i yeni bir projede görmeyi de dört gözle bekliyor. Ünlü oyuncunun tatil sonrası nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu.