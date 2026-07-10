Bergüzar Korel Fethiye'de! Bikinili tatil pozlarına beğeni yağdı

Zayıflama süreci hakkında neler söyledi?



Kilolarıyla ilgili merak edilenlere daha önce açık yüreklilikle yanıt veren oyuncu, iğneyle zayıfladığı yönündeki iddialara da değindi. Böyle bir yöntemi düşündüğünü ama tercih etmediğini anlatan Korel, asıl meselenin duygusal kaynaklı bir yeme alışkanlığı olduğunu fark ettiğini dile getirdi. İki çocuk sahibi olduğu dönemde 25-30 kilo aldığını, verip tekrar aldığını anlatan ünlü isim, sürecin hiç kolay geçmediğini de sakladı. Yani işin sırrı ne sihirli bir formül ne de kestirme bir yol; yoğun spor ve ciddi bir disiplin.