Yıllarca sakladı, sonunda açıkladı! İşte Didem Soydan'ın şok eden hastalığı

Modelin anlattığına göre 1987 yılında bu kavramlar hem aileler hem de eğitimciler için oldukça yeni ve belirsizdi. Soydan, öğrenim hayatı boyunca bu durumun getirdiği zorlukları yaşadığını, ancak ailesiyle birlikte bir yol bulmayı başardığını belirtti. Spektrumda bir birey olarak hayatına devam ettiğini de sözlerine ekledi.



