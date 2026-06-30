Yıllarca sakladı, sonunda açıkladı! İşte Didem Soydan'ın şok eden hastalığı

Didem Soydan otizm açıklamasını 'Umut Ceylan ile No Filter' programında yaptı. Çocukken "maskelenmiş otizm" olarak değerlendirilen bir tanı aldığını söyleyen model, o günlerin kendisi ve ailesi üzerindeki etkisini anlattı.
Didem Soydan otizm hakkında ne söyledi?
Didem Soydan otizm tanısını, çocukluk yıllarında gösterdiği farklı davranışlar nedeniyle aldığını dile getirdi. Yüksek duygu durumu ve hareketliliği yüzünden ailesinin kendisini uzmanlara götürdüğünü söyledi. İstanbul Üniversitesi'nde psikiyatri alanında çalışan bir uzmanın değerlendirmesi sonucunda, otizm spektrumunda bir tanı konulduğunu aktardı.
Modelin anlattığına göre 1987 yılında bu kavramlar hem aileler hem de eğitimciler için oldukça yeni ve belirsizdi. Soydan, öğrenim hayatı boyunca bu durumun getirdiği zorlukları yaşadığını, ancak ailesiyle birlikte bir yol bulmayı başardığını belirtti. Spektrumda bir birey olarak hayatına devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Didem Soydan kimdir, kariyeri nasıl başladı?
Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, baba tarafı ise Arnavut kökenli bir aileye mensup. Modellik dünyasına giriş hikayesi ise üniversite yıllarına uzanıyor.
O dönem bir Diesel mağazasında çalışırken modacı Ümit Ünal tarafından keşfedildi. Kısa süre sonra La Russie defilesinde podyuma çıktı ve hızla tanınan bir isim haline geldi. İstanbul Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasına girdi.
Didem Soydan hangi işlere imza attı?
Soydan, kariyerini yurt dışına da taşıyan modellerden biri. 2014'te İtalya'nın Verona kentindeki Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkan ilk Türk model oldu. 2016'da New York'taki bir ajansla anlaşarak kariyerine ABD'de devam etti.
Modelliğin yanında oyunculukla da ilgilendi. 2012'den itibaren çeşitli yapımlarda yer aldı; en çok hatırlanan rolü ise "Aşk Yeniden" dizisindeki İrem karakteri oldu. Yıllar içinde sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamalarıyla da gündemde kalmayı sürdürdü.