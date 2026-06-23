Wanda Nara çıldırdı! Icardi Arjantin'de mahsur kaldı... Türkiye'ye dönemiyor

Icardi neden Arjantin'de mahsur kaldı?



Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın nafaka başvurusu ve buna bağlı verilen yargı kararıyla seyahat engeliyle karşı karşıya kaldı. Engelin, Wanda Nara'nın avukatları kanalıyla yapılan resmi başvuru sonucunda konulduğu belirtildi. Kararın gerekçesi olarak ise oyuncunun kızları Francesca ve Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülükler ile nafaka anlaşmazlıkları gösterildi. Böylece ülkesinde kızlarıyla vakit geçiren golcü, planladığı dönüşü gerçekleştiremedi.