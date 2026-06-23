Wanda Nara çıldırdı! Icardi Arjantin'de mahsur kaldı... Türkiye'ye dönemiyor

Icardi'nin Türkiye'ye dönüşünü engelleyen gelişme, kısa sürede spor ve magazin gündeminin ortak konusu oldu. Oyuncunun yeni sezon planlarını altüst eden bu karar, taraftarları da tedirgin etti.
Icardi neden Arjantin'de mahsur kaldı?
Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın nafaka başvurusu ve buna bağlı verilen yargı kararıyla seyahat engeliyle karşı karşıya kaldı. Engelin, Wanda Nara'nın avukatları kanalıyla yapılan resmi başvuru sonucunda konulduğu belirtildi. Kararın gerekçesi olarak ise oyuncunun kızları Francesca ve Isabella'ya yönelik bazı mali yükümlülükler ile nafaka anlaşmazlıkları gösterildi. Böylece ülkesinde kızlarıyla vakit geçiren golcü, planladığı dönüşü gerçekleştiremedi.
Icardi'nin Galatasaray planları ne oldu?
Tecrübeli futbolcunun yakın zamanda Türkiye'ye dönerek Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampına katılması ve sözleşme detaylarını görüşmesi bekleniyordu. Ancak mahkemenin verdiği ani karar, bu programı tamamen sekteye uğrattı. Durumdan rahatsız olan Icardi, sarı-kırmızılı ekibin takvimini aksatmamak için avukatları aracılığıyla karara hızlıca itiraz etti. Hukuk ekibi, seyahat engelinin bir an önce kaldırılması amacıyla mahkemeden acil duruşma talebinde bulundu. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmede, eski çift arasındaki mali ve ailevi anlaşmazlık ele alınacak.
Icardi hakkındaki gece kulübü iddiası ne?
Icardi, yalnızca hukuki süreçle değil özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme geldi. Yıldız oyuncunun, kız arkadaşı China Suarez ile Buenos Aires'teki bir mekanda olaylı bir gece geçirdiği öne sürüldü. Mekanın VIP bölümünde bulunan ikilinin, başka bir kadının Icardi'ye yakınlaşması üzerine gerildiği iddia edildi. Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, China Suarez'in tepki gösterdiği aktarıldı.