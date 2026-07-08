Yıllara meydan okuyan güzellik! 82 yaşındaki Nebahat Çehre düşman çatlattı

Siyah mayosunu şapka ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Çehre, sakin ve zarif tavırlarıyla göz doldurdu. Yaşına rağmen dimdik duruşunu koruyan sanatçının tatil kareleri, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve hayranlarından bolca beğeni topladı.



Bu görüntüler pek çok kişiye 10 yıl öncesini hatırlattı. Çehre, 72 yaşındayken de bikinili pozlarıyla gündeme gelmiş ve o dönem uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen on yıla rağmen sanatçının bakımlı hali yine aynı hayranlıkla karşılandı.