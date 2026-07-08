Yıllara meydan okuyan güzellik! 82 yaşındaki Nebahat Çehre düşman çatlattı

Nebahat Çehre, tatil için tercih ettiği Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajında görüntülendi. 82 yaşındaki usta sanatçının formunu koruyan hali, kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu konulardan biri haline geldi.
Nebahat Çehre Bodrum'da nasıl görüntülendi?
Nebahat Çehre, yaz tatili rotasını bu yıl da Bodrum'dan yana kullandı. Yalıkavak'taki otelin plajında gün boyu dinlenen usta oyuncu, denize girmek yerine şezlongunda güneşin tadını çıkarmayı tercih etti.
Siyah mayosunu şapka ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Çehre, sakin ve zarif tavırlarıyla göz doldurdu. Yaşına rağmen dimdik duruşunu koruyan sanatçının tatil kareleri, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve hayranlarından bolca beğeni topladı.
Bu görüntüler pek çok kişiye 10 yıl öncesini hatırlattı. Çehre, 72 yaşındayken de bikinili pozlarıyla gündeme gelmiş ve o dönem uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen on yıla rağmen sanatçının bakımlı hali yine aynı hayranlıkla karşılandı.
Nebahat Çehre kimdir?
Nebahat Çehre, Türk sinemasının en özel isimlerinden biri olarak kabul edilen bir oyuncu ve eski manken. 1944 doğumlu sanatçı, henüz 16 yaşındayken 1960 yılında Türkiye Güzeli seçildi ve bu taçla birlikte sanat dünyasının kapıları ona sonuna kadar açıldı.
Yeşilçam'ın altın çağında sayısız filmde rol alan Çehre, güzelliği kadar güçlü oyunculuğuyla da iz bıraktı. İlerleyen yıllarda televizyon dizilerinde de boy gösteren sanatçı, özellikle Muhteşem Yüzyıl'daki Valide Sultan rolüyle yeni nesil izleyicinin de gönlünü kazandı.
Zarafeti, disiplinli yaşamı ve kendine has duruşuyla her dönem örnek gösterilen Çehre, bugün 82 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan haliyle yıllara adeta meydan okuyor.