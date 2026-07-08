54 yaşındaki Göksel plajdaki mayolu fotoğraflarıyla gündem oldu

Göksel kimdir?



Göksel, Türk pop müziğinin sevilen kadın seslerinden biri olarak tanınan bir şarkıcı ve söz yazarı. Asıl adı Göksel Demirpençe olan sanatçı, 1971 yılında dünyaya geldi.



Müzik kariyerine 1990'lı yıllarda adım atan Göksel, kendine has yorumu ve duygusal şarkı sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. "Sen Orada Yoksun", "Bir Sonbahar Rüzgarı" ve "Ay Şahit" gibi parçaları uzun yıllar boyunca dillerden düşmedi.