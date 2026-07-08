54 yaşındaki Göksel plajdaki mayolu fotoğraflarıyla gündem oldu

Göksel, tatil için tercih ettiği Yalıkavak'ta deniz ve güneşin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı. Sade tarzıyla dikkat çeken şarkıcının doğal görüntüsü, kısa sürede hayranlarının gündemine oturdu.
Göksel Bodrum'da nasıl görüntülendi?
Yaz sezonu için Yalıkavak'ı seçen Göksel, gün boyunca sahilde vakit geçirdi. Bir süre güneşlenen sanatçı, serinlemek istediğinde ise denize girerek tatilin tadını çıkardı.
Pembe mayosuyla kameralara yansıyan 54 yaşındaki şarkıcının abartıdan uzak, doğal duruşu takipçilerinden tam not aldı. Uzun süredir devam eden yoğun çalışma temposuna ara veren Göksel, dinlenmek için çıktığı bu kısa kaçamakta rahat ve keyifli bir tablo çizdi.
Sanatçının Bodrum kareleri sosyal medyada hızla yayıldı. Yıllara meydan okuyan formuyla konuşulan Göksel, aynı dönemde tatil için Bodrum'a gelen müzisyen Emir Can İğrek ile de karşılaştı. İki ismin bu tesadüfi buluşması, magazin gündeminin ilgisini çeken anlardan biri oldu.
Göksel kimdir?
Göksel, Türk pop müziğinin sevilen kadın seslerinden biri olarak tanınan bir şarkıcı ve söz yazarı. Asıl adı Göksel Demirpençe olan sanatçı, 1971 yılında dünyaya geldi.
Müzik kariyerine 1990'lı yıllarda adım atan Göksel, kendine has yorumu ve duygusal şarkı sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. "Sen Orada Yoksun", "Bir Sonbahar Rüzgarı" ve "Ay Şahit" gibi parçaları uzun yıllar boyunca dillerden düşmedi.
Yalnızca yorumcu kimliğiyle değil, birçok şarkının söz ve müziğini kaleme alan besteci yönüyle de bilinen sanatçı, kariyeri boyunca kendi tarzından ödün vermeyen isimlerden biri oldu. Sade sahne duruşu ve doğal imajıyla da uzun süredir sevilen Göksel, yeni projeleriyle müzik gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.