Ünlü oyuncular tatilde! Çağla, Nilsu ve Büşra tatil karelerine büyük ilgi

Nilsu Berfin Aktaş ile Çağla Şimşek, arkadaşları Büşra Işık'la birlikte kız kıza bir tatil planı yaptı ve rotayı Gölköy'e çevirdi. Üç arkadaş, denizin keyfini çıkarırken objektiflere takıldı. Ekibin en dikkat çeken anları ise kürek sörfü yaptıkları dakikalar oldu.
Nilsu Berfin Aktaş kimdir?
Genç kuşağın sevilen oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, özellikle uzun soluklu yapımlardaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi edindi. Ekranlardaki samimi oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da yakından takip edilen bir isim. Tatil karesi paylaşan ya da paparazziye yakalanan her anı gündem yaratıyor. Bodrum'daki bu son görüntüleri de kısa sürede magazin sayfalarına taşındı.
Gölköy'de kürek sörfü anları
Gölköy sahilinde görüntülenen üçlü, güneşli havayı sonuna kadar değerlendirdi. Hem denize girdiler hem de kürek sörfü tahtalarının üzerinde denge kurmaya çalışırken bol bol güldüler. Neşeli halleri plajdakilerin de dikkatini çekti. Görüntülerde Nilsu Berfin Aktaş'ın puantiyeli bir bikini, Çağla Şimşek'in ise mavi bikini tercih ettiği görüldü. Üç arkadaşın enerjisi, kareye yansıyan en belirgin detaydı.
Çağla Şimşek de tatil kervanına katıldı
Küçük yaşta ekranlarla tanışan ve oyunculuk kariyerini adım adım büyüten Çağla Şimşek, bu yaz tatil tercihlerini arkadaşlarıyla yapıyor. Bodrum'un sakin koylarından Gölköy, son yıllarda ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi. Kalabalık merkezlerden uzak yapısı ve berrak deniziyle bilinen bölge, bu kez de üç genç ismi ağırladı.
Yaz aylarının başlamasıyla Bodrum yine magazin gündeminin merkezine oturdu. Hemen her gün farklı bir ünlünün tatil görüntüsü servis ediliyor. Nilsu Berfin Aktaş, Çağla Şimşek ve Büşra Işık'ın kız kıza kaçamağı da bu karelerin en çok konuşulanlarından biri oldu. Ekibin tatilinin ne kadar süreceği ise şimdilik bilinmiyor. Takipçiler, üçlünün sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlar gelmesini bekliyor. Sezon ilerledikçe Bodrum'dan benzer görüntülerin gelmeye devam edeceği açık.