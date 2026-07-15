Ünlü oyuncular tatilde! Çağla, Nilsu ve Büşra tatil karelerine büyük ilgi

Yaz aylarının başlamasıyla Bodrum yine magazin gündeminin merkezine oturdu. Hemen her gün farklı bir ünlünün tatil görüntüsü servis ediliyor. Nilsu Berfin Aktaş, Çağla Şimşek ve Büşra Işık'ın kız kıza kaçamağı da bu karelerin en çok konuşulanlarından biri oldu. Ekibin tatilinin ne kadar süreceği ise şimdilik bilinmiyor. Takipçiler, üçlünün sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlar gelmesini bekliyor. Sezon ilerledikçe Bodrum'dan benzer görüntülerin gelmeye devam edeceği açık.