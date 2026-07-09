Ünlü oyuncu bikinili havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Özgü Kaya tatil paylaşımına tepkiler nasıl oldu?



Özgü Kaya imzalı havuz kareleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Takipçileri yorum bölümünü "Çok güzelsin", "Yaz sana yakışıyor" gibi mesajlarla doldurdu. Ünlü isimlerin tatil rutinlerini yakından izleyen magazin severler için bu paylaşım, yaz sezonunun dikkat çekici karelerinden biri olarak kayda geçti.



Oyuncunun yeni projelerine dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak hayranları, Kaya'nın tatil dönüşü hangi yapımda yer alacağını şimdiden merak ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, tatilden yeni kareler paylaşmaya devam ederse takipçilerini yine ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.