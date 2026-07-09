Ünlü oyuncu bikinili havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Özgü Kaya, 8 Temmuz akşamı yayınladığı karelerle kısa sürede gündeme oturdu. Paylaşımına "Özgüş tatilde" notunu düşen oyuncunun pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Beğeni ve yorum yağan gönderi, magazin sayfalarında da kendine yer buldu.
Özgü Kaya kimdir?
Özgü Kaya, İstanbul doğumlu bir oyuncu. Oyunculuğa tiyatro eğitimiyle adım attı, ardından ekran projeleriyle geniş kitlelere ulaştı. Kariyerinin dönüm noktası ise Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Damla karakteri oldu. Bu rolle adını duyuran genç oyuncu, sonrasında kamera karşısına çıktığı her işte performansıyla konuşuldu.
Asıl büyük çıkışını Üç Kız Kardeş dizisiyle yakaladı. Dönüş karakteriyle uzun süre ekranlarda kalan Kaya, dizinin final yapmasının ardından da magazin gündeminden düşmedi. Peki bu ilgi neden bu kadar yoğun? Çünkü oyuncu hem projeleriyle hem de özel hayatıyla merak edilen isimlerin başında geliyor.
Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç ilişkisi gündemde mi?
Özgü Kaya denince akla gelen bir diğer konu, şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelik. İkilinin ilişkisi uzun süre magazin basınının yakın takibindeydi. Çiftle ilgili her gelişme, sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncunun tatil paylaşımının ardından da bu konu yeniden konuşulmaya başlandı.
Özgü Kaya tatil paylaşımına tepkiler nasıl oldu?
Özgü Kaya imzalı havuz kareleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Takipçileri yorum bölümünü "Çok güzelsin", "Yaz sana yakışıyor" gibi mesajlarla doldurdu. Ünlü isimlerin tatil rutinlerini yakından izleyen magazin severler için bu paylaşım, yaz sezonunun dikkat çekici karelerinden biri olarak kayda geçti.
Oyuncunun yeni projelerine dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak hayranları, Kaya'nın tatil dönüşü hangi yapımda yer alacağını şimdiden merak ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, tatilden yeni kareler paylaşmaya devam ederse takipçilerini yine ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.