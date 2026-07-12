Sofia Vergara bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Yaşına kimse inanamıyor

Sofia Vergara, doğum günü kutlaması için yakın dostlarını ve 34 yaşındaki oğlu Manolo'yu yanına alarak İtalya'ya gitti. Kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçen Kolombiyalı yıldız, formda vücudu ve karın kaslarıyla hayranlarından tam not aldı. Doğal dalgalı saçları ve sade makyajı da paylaşımın beğeni toplamasında etkili oldu. Yorumlarda "Bu kadın gerçekten 54 mü?" sorusu sıkça tekrarlandı.
Sofia Vergara kimdir?
Kolombiya doğumlu oyuncu, kariyerine model olarak başladıktan sonra televizyon dünyasına adım attı. Asıl çıkışını ise Modern Family dizisindeki Gloria karakteriyle yakaladı. Bu rol ona yalnızca uluslararası ün değil, uzun yıllar boyunca dünyanın en yüksek kazançlı kadın dizi oyuncuları arasında yer alma imkanı da kazandırdı. Vergara, 2005 yılında Los Angeles'a yerleşti ve o dönemden itibaren Hollywood'un aranan isimlerinden biri haline geldi.
Sofia Vergara formunu nasıl koruyor?
Peki bu enerjinin ve fit görünümün arkasında ne var? Oyuncu, 2014'te Shape dergisine verdiği röportajda beslenme konusunda ara sıra kaçamak yaptığını, ama ertesi gün antrenman temposunu artırarak dengeyi kurduğunu anlatmıştı. Esprili üslubuyla bilinen yıldız, spor felsefesini de "Acı yoksa pasta da yok" sözleriyle özetlemişti. Amerika'ya taşındıktan sonra yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini, ağır ve yüksek kalorili yemekler yerine hafif seçeneklere yöneldiğini de eklemişti.
Yani işin sırrı mucizevi bir formül değil; disiplinli spor, dengeli beslenme ve arada kendine izin verdiği küçük kaçamaklar. İtalya'dan gelen son kareler, bu rutinin işe yaradığını açıkça gösterdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı, dünya basını da pozları geniş biçimde gündemine taşıdı. Hayranları şimdi Vergara'nın tatilden paylaşacağı yeni kareleri bekliyor.