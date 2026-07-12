Sofia Vergara bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Yaşına kimse inanamıyor

Sofia Vergara formunu nasıl koruyor?



Peki bu enerjinin ve fit görünümün arkasında ne var? Oyuncu, 2014'te Shape dergisine verdiği röportajda beslenme konusunda ara sıra kaçamak yaptığını, ama ertesi gün antrenman temposunu artırarak dengeyi kurduğunu anlatmıştı. Esprili üslubuyla bilinen yıldız, spor felsefesini de "Acı yoksa pasta da yok" sözleriyle özetlemişti. Amerika'ya taşındıktan sonra yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini, ağır ve yüksek kalorili yemekler yerine hafif seçeneklere yöneldiğini de eklemişti.