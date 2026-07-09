Serenay Sarıkaya'dan derin dekolteli tatil pozları

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabına eklediği yeni tatil pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı. Beyaz mini elbisesiyle objektife poz veren ünlü oyuncunun kareleri, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Yorum bölümü ise adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Peki oyuncunun uzayan tatili nasıl geçiyor?
Serenay Sarıkaya tatilini kimlerle geçiriyor?
Serenay Sarıkaya, yaz molasına ilk olarak uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Mert Demir ile çıktı. Sevgilisiyle geçirdiği günlerin ardından rotasını değiştiren oyuncu, bu kez annesi Ümran Seyhan ile yazın keyfini sürmeye başladı. Anne-kız ikilisinin tatil kareleri de daha önce sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.
Ünlü oyuncunun eve dönmeye pek niyeti yok gibi görünüyor. Hâlâ tatilde olan Sarıkaya, paylaşımlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Tarzı ve doğal güzelliğiyle her karesinde takipçilerinin ilgisini üzerine çeken oyuncu, bu yaz da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında.
Serenay Sarıkaya kimdir?
Serenay Sarıkaya, Türk televizyonunun ve sinemasının en tanınan yüzlerinden biri. Antalya doğumlu oyuncu, kariyerine güzellik yarışmalarıyla adım attı, ardından ekran dünyasına geçti. Adını geniş kitlelere duyuran yapım ise Medcezir dizisindeki Mira karakteri oldu. Sonrasında rol aldığı Fi dizisiyle dijital platformlarda da büyük başarı yakaladı.
Oyunculuğunun yanı sıra reklam yüzü olarak da sık sık gündeme gelen Sarıkaya, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özel hayatı da magazin basınının yakın markajında. Mert Demir ile ilişkisi, uzun süredir magazin gündeminin sıcak başlıklarından biri.
Sevenleri şimdi hem oyuncunun tatilden geleceği yeni kareleri hem de ekranlara hangi projeyle döneceğini merak ediyor. Sarıkaya cephesinden yeni sezon planlarına dair henüz bir açıklama gelmedi.