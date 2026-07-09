Serenay Sarıkaya'dan derin dekolteli tatil pozları

Ünlü oyuncunun eve dönmeye pek niyeti yok gibi görünüyor. Hâlâ tatilde olan Sarıkaya, paylaşımlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Tarzı ve doğal güzelliğiyle her karesinde takipçilerinin ilgisini üzerine çeken oyuncu, bu yaz da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında.



