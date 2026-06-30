Öyle bir dekolte giydi ki... Ebru Polat oryantal şovuyla sosyal medyayı salladı

Ebru Polat oryantale merak saldığını duyurarak kamera karşısında dans etti. İddialı kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcının paylaşımına takipçilerinden hem destek hem de espirili yorumlar geldi.
Ebru Polat oryantal paylaşımında ne dedi?
Ebru Polat oryantal videosunu paylaşırken bu işe iyice kafa yorduğunu söyledi. Bundan sonra sahnelerinde dans şovuna yer vereceğini belirten şarkıcı, kıvrak hareketleriyle objektif karşısına geçti.
Takipçilerden gelen tepkiler de gecikmedi. Bazı kullanıcılar paylaşıma "müzik lazım" yorumunu yazınca Ebru Polat, sahnede şovun da gerektiğini söyleyerek esprili bir karşılık verdi. Kısa süre önce avukatlık mesleğine geri döndüğü konuşulan Polat'ın bu yeni hevesi, hayranları arasında merak uyandırdı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
Ebru Polat kimdir, kaç yaşında?
Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanatla bağı erken yaşta başladı; küçükken bale eğitimi aldı ve müzikle ilk kez ilkokul korosunda tanıştı.
Ne var ki kariyer yolculuğunda farklı bir tercih yaptı. Müziğin yanında hukuka yönelen Polat, eğitimini bu alanda sürdürmeye karar verdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yani sahne dünyasının yanında resmi olarak avukatlık yapabilecek bir donanıma da sahip.
Ebru Polat hangi alanlarda öne çıkıyor?
Müzik kariyerinin yanı sıra Ebru Polat, zaman zaman avukatlık mesleğine dönüşleriyle de gündeme geliyor. Sahne, müzik ve hukuk arasında gidip gelen bu çok yönlü profil, onu magazin dünyasında alışılmışın dışında bir isim haline getiriyor.
Son olarak oryantal dansa yönelmesi, sahne performanslarını daha gösterişli kılma isteğinden geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan şarkıcının, önümüzdeki sahne programlarında bu dans şovlarını seyirciyle buluşturması bekleniyor. Polat'ın bu çıkışı, takipçilerinin gündeminde uzun süre kalacak gibi görünüyor.