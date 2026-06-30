Öyle bir dekolte giydi ki... Ebru Polat oryantal şovuyla sosyal medyayı salladı

Ebru Polat kimdir, kaç yaşında?



Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanatla bağı erken yaşta başladı; küçükken bale eğitimi aldı ve müzikle ilk kez ilkokul korosunda tanıştı.

Ne var ki kariyer yolculuğunda farklı bir tercih yaptı. Müziğin yanında hukuka yönelen Polat, eğitimini bu alanda sürdürmeye karar verdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yani sahne dünyasının yanında resmi olarak avukatlık yapabilecek bir donanıma da sahip.