Nesrin Cavadzade Bodrum'da bikinili pozlarıyla nefes kesti

Nesrin Cavadzade kimdir?



1982'nin 30 Temmuz'unda Bakü'de doğdu. Henüz on bir yaşındayken annesiyle İstanbul'a taşındı ve hayatı bambaşka bir yöne kaydı. Marmara Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon Bölümü'nü bitiren oyuncu, kamerayla ilk kez "Yersiz Yurtsuz" dizisinde karşılaştı.



Asıl tutkusu ise hep beyaz perde oldu. "Dilber'in Sekiz Günü" ve "Kuzu" gibi filmlerdeki performansı ona pek çok festivalden ödül kazandırdı; Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu seçilmesi de bunların başında geliyor. Yine de geniş kitleler onu daha çok "Yasak Elma", "Bizim Hikaye" ve "Üç Kuruş" gibi dizilerden hatırlıyor. Bugünse Daha 17'deki Şebnem'iyle yeniden ekranların gözdesi.

