Nesrin Cavadzade Bodrum'da bikinili pozlarıyla nefes kesti

Yazın tam ortasında paylaşılan birkaç kare, sosyal medyayı bir anda hareketlendirdi. Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'de Şebnem'e hayat veren Nesrin Cavadzade, tatil havasındaki fotoğraflarını takipçileriyle buluşturdu. Beğeniler de gecikmedi.
Nesrin Cavadzade, Bodrum'dan gelen bikinili kareleriyle günün konusu oldu. Siyah, minik bir bikiniyle art arda poz veren oyuncunun fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni topladı. Hayranları yorum kısmına adeta akın etti.
Nesrin Cavadzade kareleriyle beğeni topladı
Aslında oyuncunun Bodrum çıkarması bir tatil değildi. Ekip, Daha 17'nin çekimleri için oradaydı. Cavadzade de sahildeki molalarını iyi değerlendirdi; deniz, kum ve güneşle poz vermekten geri durmadı. Paylaşımların altı kısa sürede övgü dolu yorumlarla doldu, "bu hali çok yakışmış" diyenler birbiriyle yarıştı.
Bir de şu ayrıntı var. Cavadzade, uzun süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta yine Bodrum'da nikah masasına oturdu. Hem de kimsenin beklemediği sürpriz bir törenle. Oyuncu o günleri, "Teklifi ilişkimizin altıncı ayında aldım. Önce nikahı kıydık, düğün ise sonraya kaldı" sözleriyle anlattı.
Nesrin Cavadzade kimdir?
1982'nin 30 Temmuz'unda Bakü'de doğdu. Henüz on bir yaşındayken annesiyle İstanbul'a taşındı ve hayatı bambaşka bir yöne kaydı. Marmara Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon Bölümü'nü bitiren oyuncu, kamerayla ilk kez "Yersiz Yurtsuz" dizisinde karşılaştı.
Asıl tutkusu ise hep beyaz perde oldu. "Dilber'in Sekiz Günü" ve "Kuzu" gibi filmlerdeki performansı ona pek çok festivalden ödül kazandırdı; Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu seçilmesi de bunların başında geliyor. Yine de geniş kitleler onu daha çok "Yasak Elma", "Bizim Hikaye" ve "Üç Kuruş" gibi dizilerden hatırlıyor. Bugünse Daha 17'deki Şebnem'iyle yeniden ekranların gözdesi.