Magazin tarihine geçer... Umut Akyürek ile Gülşen öyle bir kavgaya tutuştu ki

Gülşen, kendisini ağır sözlerle eleştiren meslektaşı Umut Akyürek hakkında hukuki yola başvurdu. Şarkıcı, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunarak 5 milyon liralık manevi tazminat istedi. Talebin gerekçesi ise hakaret ve kişilik haklarının zedelenmesi oldu.
Gülşen Umut Akyürek'e neden dava açtı?
Gülşen'in avukatı Emek Emre'nin hazırladığı dilekçede, Akyürek'in gündemde kalmak için müvekkilinin popülerliğinden faydalanmaya çalıştığı savunuldu. Anlatılana göre Akyürek, kendisine yöneltilen eleştirileri Gülşen'i işaret ederek savuşturmaya çalıştı ve bunu yaparken şarkıcının ailesini, eşini ve küçük çocuğunu da hedefe koydu. Avukat, bu tavrı "itibar suikastı" olarak nitelendirdi. Dilekçede ayrıca Gülşen'in hayatı boyunca uyuşturucu ve alkol kullanmadığı, dolayısıyla ortaya atılan iddialarla arasında hiçbir bağ kurulamayacağı belirtildi.
Umut Akyürek'in sözleri ortalığı karıştırdı
Tartışmanın fitili, Umut Akyürek'in sosyal medya paylaşımıyla ateşlendi. Kızı Melek Bal'ın yaşadığı sorunların ardından konuşan Akyürek, popüler kültür figürlerini gençler üzerindeki etkileri yüzünden sert biçimde eleştirdi. Sahne kıyafetlerini ve şovları hedef alan şarkıcı, isim vererek Hadise ile Gülşen'i suçladı. Bu çıkış kısa sürede geniş bir tartışmaya dönüştü ve iki tarafın hayran kitlesini de karşı karşıya getirdi.
Hadise de Umut Akyürek'e dava açmıştı
İlk hukuki adım aslında Gülşen'den değil, Hadise'den geldi. Kızı üzerinden hedef gösterildiğini ileri süren Hadise, Umut Akyürek'e 60 bin liralık tazminat davası açtı. Gülşen'in 5 milyonluk talebi ise bu süreçte masaya gelen en yüksek rakam oldu. Dava dilekçesinde, Akyürek'in kızı Melek Bal'ın paylaşımında Gülşen'i rol model almadığını açıkça söylediği de hatırlatıldı. Böylece mesele, sanatçıların sahne tarzı üzerine yürüyen bir atışmadan çıkıp mahkemelik bir sürece evrildi.