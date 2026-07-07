Magazin tarihine geçer... Umut Akyürek ile Gülşen öyle bir kavgaya tutuştu ki

Gülşen Umut Akyürek'e neden dava açtı?



Gülşen'in avukatı Emek Emre'nin hazırladığı dilekçede, Akyürek'in gündemde kalmak için müvekkilinin popülerliğinden faydalanmaya çalıştığı savunuldu. Anlatılana göre Akyürek, kendisine yöneltilen eleştirileri Gülşen'i işaret ederek savuşturmaya çalıştı ve bunu yaparken şarkıcının ailesini, eşini ve küçük çocuğunu da hedefe koydu. Avukat, bu tavrı "itibar suikastı" olarak nitelendirdi. Dilekçede ayrıca Gülşen'in hayatı boyunca uyuşturucu ve alkol kullanmadığı, dolayısıyla ortaya atılan iddialarla arasında hiçbir bağ kurulamayacağı belirtildi.