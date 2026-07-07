93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenler şaşkın

Daha önceki açıklamalarında bu yolun hiç kolay olmadığını anlatan oyuncu, sağlıklı bir bedene kavuşmak için kararlı bir dönem geçirdiğini söylemişti. Değişimin yalnızca dış görünüşle sınırlı kalmadığını da vurgulamıştı. Çevresindekilerin kendisine bakışının farklılaştığını, hatta kendi tercihlerinin bile değiştiğini ifade etmişti. Son paylaşımı da bu dönüşümü yeniden gündeme taşıdı.