93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenler şaşkın

Pelin Öztekin, uzun süren kilo mücadelesinin ardından bugün çok farklı bir görünüme kavuştu. Beyazlar içinde verdiği pozlar binlerce beğeni topladı, yorumlar peş peşe geldi. Ünlü oyuncunun bu haline nasıl ulaştığı ise yeniden merak konusu oldu.
Pelin Öztekin 93 kilo nasıl verdi?
Bugünkü halini merak edenler için hikâyenin başı 2014 yılına dayanıyor. Pelin Öztekin o dönem mide küçültme ameliyatı oldu ve bu karar hayatının akışını baştan yazdı. Ameliyat öncesinde 156 kiloya çıkan oyuncu, süreç sonunda 60 kiloya kadar indi. Yani terazide toplamda 93 kiloluk bir fark ortaya çıktı.
Daha önceki açıklamalarında bu yolun hiç kolay olmadığını anlatan oyuncu, sağlıklı bir bedene kavuşmak için kararlı bir dönem geçirdiğini söylemişti. Değişimin yalnızca dış görünüşle sınırlı kalmadığını da vurgulamıştı. Çevresindekilerin kendisine bakışının farklılaştığını, hatta kendi tercihlerinin bile değiştiğini ifade etmişti. Son paylaşımı da bu dönüşümü yeniden gündeme taşıdı.
Pelin Öztekin kimdir?
Pelin Öztekin, Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin'in kızı. Sanatla iç içe bir ailede büyüdü ve genç yaşta ekranlarla tanıştı. Geniş kitleler onu daha çok "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındaki performansıyla hatırlıyor.
Babası Rasim Öztekin'in izinden yürüyen oyuncu, yıllar içinde hem oyunculukta hem de mizah tarafında kendine sağlam bir yer açtı. Bir süredir setlerden ve ekranlardan uzak dursa da sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını hiç koparmadı. Doğum günü kutlamasından paylaştığı kareler de hayranlarından bol bol ilgi topladı. Sessizliğini bu paylaşımla bozması, adını yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.