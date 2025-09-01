İzmir’de sanatla 'barış' mesajı

Son Mühür/Gamze Eskiköy- 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında İzmir’de sanat ve doğa temalı etkinlikler gerçekleştirildi. İzmir Kent Konseyi’nin öncülüğünde düzenlenen program, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan açılışla başladı.
Etkinlikler gün boyu devam ederken, katılımcılar sergiler, konserler, performanslar ve söyleşiler aracılığıyla sanatçılarla buluşma imkânı buldu.
Toplam 25 kurumun destek verdiği programda, 650 sanatçı çalışmalarını farklı mekânlarda İzmirlilerle paylaştı. Kentin 18 ayrı noktasına yayılan 36 etkinlik, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
Muhabir: GAMZE ESKİKÖY