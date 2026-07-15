Hande Erçel'den Bodrum kaçamağı

Hande Erçel Türkbükü'nde nasıl görüntülendi?



32 yaşındaki oyuncu, gün boyunca plajda vakit geçirdi. Ekranların sevilen yüzü, günün büyük bölümünde yeğeni Mavi ile ilgilendi. Dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel'i de bir an olsun yalnız bırakmadı. Teyzelik görevini fazlasıyla yerine getiren Erçel'in küçük Mavi'yle samimi anları dikkat çekti. Ailecek geçirilen bu keyifli günde ünlü oyuncunun ne kadar rahat ve mutlu olduğu karelere de yansıdı.