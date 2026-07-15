Hande Erçel'den Bodrum kaçamağı

Hande Erçel, tatilini ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile geçiriyor. Yoğun geçen bir sezonun ardından soluğu Ege'de alan oyuncunun sakin aile tatili, magazin gündeminin ilgi çeken görüntüleri arasına girdi.
Hande Erçel Türkbükü'nde nasıl görüntülendi?
32 yaşındaki oyuncu, gün boyunca plajda vakit geçirdi. Ekranların sevilen yüzü, günün büyük bölümünde yeğeni Mavi ile ilgilendi. Dört aylık hamile olan ablası Gamze Erçel'i de bir an olsun yalnız bırakmadı. Teyzelik görevini fazlasıyla yerine getiren Erçel'in küçük Mavi'yle samimi anları dikkat çekti. Ailecek geçirilen bu keyifli günde ünlü oyuncunun ne kadar rahat ve mutlu olduğu karelere de yansıdı.
Deniz planı suya düştü
Günün ilginç anı ise deniz kenarında yaşandı. Bir süre sonra ablası ve bir arkadaşıyla denize girmek isteyen Hande Erçel, kıyıda kısa bir sohbetin ardından suyun soğuk olduğunu fark etti. Bunun üzerine deniz fikrinden vazgeçen oyuncu, şezlonguna geri döndü. Güneşlenmeyi tercih eden Erçel, günün geri kalanında yine yeğeniyle oyunlar oynadı. Temmuz sıcağına rağmen Ege'nin serin sularının ünlü ismi ikna edemediği görüldü.
Gamze Erçel ikinci bebeğini bekliyor
Tatilin bir diğer dikkat çeken detayı, Gamze Erçel'in iyice belirginleşen karnı oldu. Hande Erçel'in ablası, ikinci bebeğine dört aylık hamile. Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, 26 Nisan 2019'da nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Mavi ise aynı yılın aralık ayında dünyaya geldi.
Yani Erçel ailesinde yakında ikinci bir bebek heyecanı yaşanacak. Hande Erçel'in teyzelik performansı düşünüldüğünde, yeni bebeğin de en büyük destekçilerinden birinin ünlü oyuncu olacağı şimdiden belli. Ailenin Bodrum tatilinin ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor; takipçiler yeni karelerin gelmesini bekliyor.