Eski halinden eser yok! Adele artık tanınmaz halde

Adele, yıllar içinde verdiği 45 kiloluk farkla yeniden manşetlere taşındı. Silverstone pistinden yansıyan kareler ortaya çıkınca, kimileri onu ilk bakışta tanımakta hayli zorlandı. Peki bu köklü değişimin ardında ne vardı, gelin hep birlikte bakalım.
Adele son haliyle sosyal medyayı salladı
Grammy ve Oscar sahibi şarkıcı, bu kez güçlü sesiyle değil, yüz hatlarındaki dönüşümle konuşuldu. Silverstone'daki yarış keyfi sırasında görüntülenen Adele'nin formunu koruduğu o kareler, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Yorumlar da tam ortadan ikiye ayrıldı; bir grup hayranı "yıllar geçtikçe gençleşiyor" derken, bir kısmı gözlerine inanamadığını yazdı. Kısacası tek bir fotoğraf, koca bir tartışmayı ateşledi.
Adele 45 kiloyu nasıl verdi?
İşin özü, bu incelme sanılanın aksine estetik bir hevesle başlamadı. Şarkıcı, zorlu bir boşanma döneminde biriken stresle ve kaygıyla baş edebilmek için spora sığındı. Ağırlık çalışması, tempolu yürüyüşler ve boks, zamanla günlük rutininin vazgeçilmezi oldu. Kendisi de o süreçte yalnızca bedenen değil, ruhen de toparlandığını daha önce anlattı. Yani terazideki o rakam, aslında bir iyileşme hikâyesinin sonucu.
Adele kimdir?
Albümlerine yaşını isim olarak koymasıyla akıllara kazınan sanatçı, daha ilk işlerinden itibaren dünya çapında dev bir kitleye ulaştı. "21", "25" ve "30" plakları milyonlarca satışa koştu; "Rolling in the Deep", "Someone Like You", "Hello" ve "Easy On Me" ise yıllara meydan okuyan parçalar arasına girdi.
Başarısı yalnızca müzikle de sınırlı kalmadı. "Skyfall" filmi için seslendirdiği aynı adlı şarkıyla bir de Oscar kaldırdı. Kısacası hem albüm satışları hem de ödülleriyle çağının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor. Son görüntüsüyse onun adını, müziğin dışında bambaşka bir sebeple yeniden dillere düşürdü.