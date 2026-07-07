Eski halinden eser yok! Adele artık tanınmaz halde

Adele 45 kiloyu nasıl verdi?



İşin özü, bu incelme sanılanın aksine estetik bir hevesle başlamadı. Şarkıcı, zorlu bir boşanma döneminde biriken stresle ve kaygıyla baş edebilmek için spora sığındı. Ağırlık çalışması, tempolu yürüyüşler ve boks, zamanla günlük rutininin vazgeçilmezi oldu. Kendisi de o süreçte yalnızca bedenen değil, ruhen de toparlandığını daha önce anlattı. Yani terazideki o rakam, aslında bir iyileşme hikâyesinin sonucu.