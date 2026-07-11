Ceyda Düvenci bikinili tatil pozlarıyla gündemde! İşte o büyük değişim

Ceyda Düvenci kimdir?



Ceyda Düvenci, televizyon dizileri ve sunuculuk çalışmalarıyla tanınan bir oyuncu. Uzun yıllar ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Düvenci, hem oyunculuğu hem de samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık bir evlilik yaşadı ve çift bu evliliği tek celsede sonlandırdı. Şu sıralar Güçlü Mete ile yeni bir ilişki yaşayan Düvenci, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. İki çocuk annesi olan oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor ve paylaşımları her seferinde geniş yankı buluyor.



