Ceyda Düvenci bikinili tatil pozlarıyla gündemde! İşte o büyük değişim

Ceyda Düvenci, boşanma sonrası verdiği kilolarla zaten uzun süredir konuşuluyordu. 49 yaşındaki oyuncu, tatil pozlarında fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı. Peki bu değişimin arkasında ne var?
Ceyda Düvenci kimdir?
Ceyda Düvenci, televizyon dizileri ve sunuculuk çalışmalarıyla tanınan bir oyuncu. Uzun yıllar ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Düvenci, hem oyunculuğu hem de samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık bir evlilik yaşadı ve çift bu evliliği tek celsede sonlandırdı. Şu sıralar Güçlü Mete ile yeni bir ilişki yaşayan Düvenci, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. İki çocuk annesi olan oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor ve paylaşımları her seferinde geniş yankı buluyor.
Ceyda Düvenci nasıl kilo verdi?
Boşanmanın ardından yaşadığı fiziksel değişim, oyuncunun en çok merak edilen yönlerinden biri oldu. Düvenci, beslenme düzenini kökten değiştirdiğini anlattı. Eskiden günde iki öğün yemek yediğini, artık bunu tek öğüne indirdiğini söyledi. Et tüketmediğini ve hamur işlerinden de uzak durduğunu ekledi.
Üstelik oyuncu, beslenme düzeninin yanında bölgesel zayıflama yöntemlerinden de destek alıyor. Bu disiplinli yaklaşımın sonucu, tatil karelerine yansıdı. Ayna karşısında verdiği bikinili pozlar, takipçilerinden bolca yorum aldı. Kimileri oyuncunun formuna hayran kalırken kimileri de paylaşımı eleştirdi.
Ceyda Düvenci ayrılık iddialarına ne dedi?
Tatil pozlarının yanı sıra oyuncunun aşk hayatı da son günlerde konuşuluyordu. Güçlü Mete ile ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ama Düvenci bu söylentilere sert bir yanıt verdi. Ne böyle bir ayrılığın ne de benzer bir durumun yaşandığını söyleyen oyuncu, bu haberlerin nereden çıktığını anlamadığını dile getirdi.
İlişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu vurgulayan Düvenci, sosyal medya hesaplarının açık olduğunu ve birbirlerini takipten hiç çıkmadıklarını da sözlerine ekledi. Yani oyuncu cephesinden hem aşk hem form konusunda işler yolunda görünüyor.