Cemre Baysel bikini sezonunu öyle bir açtı açtı! Tatil görüntüleri gündem oldu

Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakteriyle başrol üstlenen Baysel, Sakla Beni ve Leyla Hayat Aşk Adalet projelerinde de izleyici karşısına çıktı. Genç oyuncu, yeni sezon öncesinde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.