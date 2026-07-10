Cemre Baysel bikini sezonunu öyle bir açtı açtı! Tatil görüntüleri gündem oldu

Cemre Baysel sezonu açtı başlığıyla magazin gündemine taşınan paylaşımlarda oyuncunun enerjik ve sade tatil tarzı öne çıktı. Yakın zamanda yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile ilişkisinin sona erdiği yönündeki haberlerle konuşulan Baysel, bu kez deniz ve güneş eşliğinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
Cemre Baysel’in tatil paylaşımı beğeni topladı
Ege’nin sakin koylarını tercih eden oyuncu, tatilinden seçtiği fotoğrafları Instagram hesabında yayımladı. Baysel’in renkli kareleri, yayınlanmasının ardından on binlerce beğeniye ulaştı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan oyuncunun hesabını 7 milyondan fazla kişi takip ediyor.
Oyuncu, ekran projelerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Tatil fotoğrafları, hayranlarından gelen beğeniler kadar magazin sayfalarının da ilgi odağı oldu.
Cemre Baysel kimdir?
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999’da İzmir’de dünyaya geldi. Güzel sanatlar eğitimi alan oyuncu, Ege Üniversitesi’nde resim öğretmenliği bölümünde öğrenim gördü. Kameralar karşısındaki ilk deneyimlerini genç yaşta edinen Baysel, zamanla televizyonun tanınan yüzlerinden biri haline geldi.
Kariyerinin ilk yıllarında Yeşil Deniz, İsimsizler ve Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol aldı. Elimi Bırakma dizisindeki Melis karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Baht Oyunu’nda canlandırdığı Ada rolü ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakteriyle başrol üstlenen Baysel, Sakla Beni ve Leyla Hayat Aşk Adalet projelerinde de izleyici karşısına çıktı. Genç oyuncu, yeni sezon öncesinde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.