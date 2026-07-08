Brad Pitt aşkını ilk kez sosyal medyada ilan etti! Yaş farkına dikkat

Kaynak: Haber merkezi
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Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri, ilişkisini uzun süredir kapalı kapılar ardında yaşıyordu. Ama bu kez perde aralandı. Brad Pitt ve sevgilisi, aşklarını ilk defa herkesin gözü önüne serdi.

Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri, ilişkisini uzun süredir kapalı kapılar ardında yaşıyordu. Ama bu kez perde aralandı. Brad Pitt ve sevgilisi, aşklarını ilk defa herkesin gözü önüne serdi.

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Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile verdiği samimi pozlarla gündeme geldi. 2022'den bu yana birlikte olan ikili, ilişkilerini bugüne dek sosyal medyada hiç göstermedi. İşte o kareler ve çiftin merak edilen hikâyesi.

Brad Pitt, 29 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile verdiği samimi pozlarla gündeme geldi. 2022'den bu yana birlikte olan ikili, ilişkilerini bugüne dek sosyal medyada hiç göstermedi. İşte o kareler ve çiftin merak edilen hikâyesi.

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Brad Pitt sevgilisiyle ilk kez sosyal medyada göründü Çiftin bu adımı aslında beklenmedik bir anda geldi. Fotoğrafları ilk olarak ikilinin saç tasarımcısı Laurie Zanoletti paylaştı. Ines de Ramon da bu kareleri kendi Instagram hikâyesine taşıdı; üstelik Taylor Swift'in "Lover" şarkısı eşliğinde. Böylece çift, ilişkisini dijital dünyada da resmen ilan etti. Kareler, Taylor Swift ile Travis Kelce'nin Madison Square Garden'daki görkemli düğününden yansıdı. Brad Pitt ve Ines de Ramon, o gece birbirine uyumlu siyah kombinleriyle objektiflere poz verdi. Şık ve dengeli duruşları da kısa sürede beğeni topladı. Yorumlarda "birbirlerine çok yakışmışlar" diyenler çoğunluktaydı.

Brad Pitt sevgilisiyle ilk kez sosyal medyada göründü

Çiftin bu adımı aslında beklenmedik bir anda geldi. Fotoğrafları ilk olarak ikilinin saç tasarımcısı Laurie Zanoletti paylaştı. Ines de Ramon da bu kareleri kendi Instagram hikâyesine taşıdı; üstelik Taylor Swift'in "Lover" şarkısı eşliğinde. Böylece çift, ilişkisini dijital dünyada da resmen ilan etti.

Kareler, Taylor Swift ile Travis Kelce'nin Madison Square Garden'daki görkemli düğününden yansıdı. Brad Pitt ve Ines de Ramon, o gece birbirine uyumlu siyah kombinleriyle objektiflere poz verdi. Şık ve dengeli duruşları da kısa sürede beğeni topladı. Yorumlarda "birbirlerine çok yakışmışlar" diyenler çoğunluktaydı.

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Brad Pitt ile Ines de Ramon arasında kaç yaş fark var? En çok konuşulan konu ise ikili arasındaki yaş farkı. 62 yaşındaki Brad Pitt ile 33 yaşındaki Ines de Ramon'u tam 29 yıl ayırıyor. Ama bu fark, çiftin uyumuna hiç gölge düşürmüyor.

Brad Pitt ile Ines de Ramon arasında kaç yaş fark var?

En çok konuşulan konu ise ikili arasındaki yaş farkı. 62 yaşındaki Brad Pitt ile 33 yaşındaki Ines de Ramon'u tam 29 yıl ayırıyor. Ama bu fark, çiftin uyumuna hiç gölge düşürmüyor.

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Aslında ikilinin birlikte kamera karşısına geçmesi yeni bir şey değil. Çift, 2024'teki 81. Venedik Film Festivali'nde el ele kırmızı halıya çıktı ve o an çoktan konuşulmaya başlamıştı bile. Yakın çevrelerinin anlattığına göre, Ines de Ramon'un sakin ve olgun tavrı ünlü aktöre aradığı huzuru veriyor. Pitt'in son dönemde daha dengeli ve mutlu görünmesinin ardında da bu ilişkinin olduğu konuşuluyor.

Aslında ikilinin birlikte kamera karşısına geçmesi yeni bir şey değil. Çift, 2024'teki 81. Venedik Film Festivali'nde el ele kırmızı halıya çıktı ve o an çoktan konuşulmaya başlamıştı bile. Yakın çevrelerinin anlattığına göre, Ines de Ramon'un sakin ve olgun tavrı ünlü aktöre aradığı huzuru veriyor. Pitt'in son dönemde daha dengeli ve mutlu görünmesinin ardında da bu ilişkinin olduğu konuşuluyor.

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Serhat Ramay
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Serhat Ramay
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