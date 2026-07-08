Brad Pitt aşkını ilk kez sosyal medyada ilan etti! Yaş farkına dikkat

Brad Pitt sevgilisiyle ilk kez sosyal medyada göründü



Çiftin bu adımı aslında beklenmedik bir anda geldi. Fotoğrafları ilk olarak ikilinin saç tasarımcısı Laurie Zanoletti paylaştı. Ines de Ramon da bu kareleri kendi Instagram hikâyesine taşıdı; üstelik Taylor Swift'in "Lover" şarkısı eşliğinde. Böylece çift, ilişkisini dijital dünyada da resmen ilan etti.



Kareler, Taylor Swift ile Travis Kelce'nin Madison Square Garden'daki görkemli düğününden yansıdı. Brad Pitt ve Ines de Ramon, o gece birbirine uyumlu siyah kombinleriyle objektiflere poz verdi. Şık ve dengeli duruşları da kısa sürede beğeni topladı. Yorumlarda "birbirlerine çok yakışmışlar" diyenler çoğunluktaydı.