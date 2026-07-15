15 Temmuz direnişinin hatırası Konak Meydanı'nda yaşıyor...

Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmirli vatandaşlar, Valilik ve Basın İlan Kurumu koordinasyonunda Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi’ne yoğun ilgi ve katılım gösterdi.

Vatandaşlar hain darbe girişimini lanetledi

Yerel basın temsilcileri ve akademisyenlerin öncülüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan manşetleri inceleyen vatandaşları hain darbe girişimini lanetledi. Geçtiğimiz günlerde İstinye Park'ta gerçekleşen serginin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde darbe girişimi kısa süre içinde sonlandı. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

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Sergiyi gezen Ahmet Şimşek isimli vatandaş, o gecenin manşetlerini gördüğünde duygulandığını söyleyerek, “O gece milletimiz demokrasi destanı yazdı. Ben bütün milletimle ve ülkemle gurur duyuyorum. Allah bu vatana bir daha böyle kötü ve karanlık bir gece yaşatmasın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğdan’dan da o geceki kararlı duruşu nedeniyle Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Anma programı akşam saatlerinde devam edecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programının akşam saat 20:00’da Konak Meydanı'nda gerçekleşecek kapsamlı bir anma töreni ile tamamlanacağı İzmir Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulurken, vatandaşların ise anma programına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.