Afyonkarahisar’dan Antalya’ya gelerek eski eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık, ilk duruşmada suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Olay 22 Haziran’da yaşandı

Geçtiğimiz yıl 22 Haziran’da Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde görev yapan infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu, 19 Haziran 2024’te Antalya’ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran’ı takip etmeye başladı.

Bir süre sonra eski eşinin karşısına çıkan Kocaoğlu, konuşmak istediğini belirtti. Çıkan tartışmanın ardından yanında taşıdığı bıçakla Ayten Çağıran’ın boğazını kesip çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerine gelen ekipler gelene kadar başında bekleyen Kocaoğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Davada ağır ceza talebi

Tutuklanan Kocaoğlu hakkında, “eski eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.