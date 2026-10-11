İzmir’in Çiğli ilçesinde Erzurum’un köklü kültürünü, yöresel lezzetlerini ve Dadaş misafirperverliğini kent sakinleriyle buluşturan Erzurum Tanıtım Günleri, siyasi bir tartışmanın odağı haline geldi. Yeni Parti Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, organizasyona davet edilmediğini ve bu durumun Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız tarafından engellendiğini öne sürmesi üzerine Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu yazılı bir açıklama yaptı.

"Aramamıza cevap vermedi"

Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu imzasıyla yayımlanan metinde, kültürel bir şölenin siyasi çekişmelere alet edilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Davet iddialarını detaylarıyla yalanlayan federasyon yönetimi; Genel Başkan Vekili Harbi Kurt’un Erkan Akar’ı etkinliğe davet etmek amacıyla bizzat telefonla aradığını ancak Akar’ın telefonlara cevap vermediğini belirtti. Harbi Kurt’un daha sonra katıldığı Varto Derneği kahvaltısında Erkan Akar ile karşılaştığı ve arama kayıtlarının ekran görüntüsünü kendisine bizzat gösterdiği vurgulandı.

"Ben bilerek Onur Emrah Yıldız’ı suçladım"

Federasyon açıklamasında, görüşme esnasında Fırat Küçük ve Belediye Meclis Üyesi Egemen Eren Çelik’in de tanıklık ettiği anlarda Erkan Akar’ın itiraf niteliğinde ifadeler kullandığı aktarıldı. Arama kayıtlarının gösterilmesinin ardından Akar’ın "Evet, biliyorum. Ben bilerek Onur Emrah Yıldız’ı suçladım" diyerek algı operasyonunu itiraf ettiği kaydedildi.

Kamuoyundan ve Belediye Başkanı Yıldız'dan özür bekleniyor

Gerçeğe aykırı beyanlarla Erzurum kültürünün ve Çiğli Belediyesi'nin hedef alınmasına tepki gösteren Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu; kamuoyuna doğru bilgi vermenin siyaset yapan herkesin temel sorumluluğu olduğunu vurguladı. Açıklamada, Yeni Parti Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar’ın aynı etkinlik alanında yeni bir video çekerek gerçekleri kamuoyuyla paylaşması, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’dan ve Çiğli halkından özür dilemesi gerektiği ifade edildi. Federasyon, Erzurum ile Çiğli arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.