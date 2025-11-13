Son Mühür- Tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerindeki iletişim kanalları kısıtlanmaya devam ediyor. 19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden İmamoğlu’nun ilk X hesabına 8 Mayıs’ta getirilen erişim engelinin ardından, paylaşımlarını sürdürdüğü ikinci hesabı hakkında da erişim engeli kararı alındı.

"Milli güvenlik" gerekçesiyle ikinci engel

İmamoğlu'nun ilk hesabının engellenmesi sonrasında aktif olarak kullanmaya başladığı "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı X hesabına yönelik erişim engeli kararı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındı. Bu karar, siyasetçi ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Karar servis sağlayıcılara iletildi, erişim bekleniyor

Erişim engellerini takip eden, söz konusu engelleme kararı, Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarına resmen iletildi. Ancak haberin yayımlandığı an itibarıyla, X platformu bu hesabı Türkiye'den henüz görünmez kılmadı. İmamoğlu'nun sosyal medya üzerindeki sesini kesmeye yönelik atılan bu ikinci adım, yargı sürecinin yanı sıra siyasi iletişim alanındaki kısıtlamaları da derinleştiriyor.