Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak” davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti.

İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı o cezaya ilişkin karar çıktı. İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı.

İmamoğlu’nun avukatları İstinaf Mahkemesi onama kararına karşı itiraz için Yargıtay’a başvurdu.

Av. Kemal Bolat, “Karar bize henüz tebliğ edilmedi. Yargıtay yolu açık. Biz temyiz edeceğiz” dedi.