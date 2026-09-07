Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bergama ilçe merkezinde ani yağışlar sırasında meydana gelen su baskını riskini ortadan kaldırmak için yaklaşık 10 milyon liralık altyapı yatırımı başlattı.

Kurumun kendi öz kaynakları ve personeliyle gerçekleştirilen projede, 300 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa edilirken 600 metrelik içme suyu hattı da yenileniyor. Bölgedeki çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Atatürk Bulvarı’na yeni kutu menfez

Çalışmalar, özellikle şiddetli yağışlarda su birikintilerinin yaşandığı Atatürk Bulvarı, Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi çevresinde yürütülüyor.

Bulvardaki mevcut kapalı kesit yağmur suyu hattının yükünü hafifletmek için 1 metreye 1,5 metre ölçülerinde, 300 metre uzunluğunda beton kutu menfez yapılıyor. Bu sayede ani yağışlarda suyun tahliye kapasitesi artırılarak bölgedeki taşkın tehlikesi en aza indirilecek.

"Tamamen kurumumuzun imkanlarıyla sürdürüyoruz"

Sahadaki teknik süreç ve projenin hedefleri hakkında bilgi veren İZSU Bergama Teknik Şube Müdürü Mehmet Eroğlan, gerçekleştirilen çalışmayı;

"Merkezde yoğun yağış dönemlerinde taşkınlar yaşanmaması için mevcut kapalı kesit yağmur suyu hattımıza ek olarak, sistemin yükünü almak amacıyla 1 metreye 1,5 metre kesitinde 300 metrelik kutu menfez imalatı yapıyoruz.

Yaklaşık 10 milyon lira maliyetindeki çalışmayı tamamen kurumumuzun imkanları ve kendi ekiplerimizle sürdürüyoruz." diyerek anlattı.

"Mağduriyetin önüne geçmeyi planlıyoruz"

Eroğlan, imalatın tamamlanmasıyla önemli noktaların koruma altına alınacağını vurgulayarak; "Bu imalatla birlikte Bergama merkezde bulunan Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi önündeki su birikintilerinin ve ani yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin yaratabileceği mağduriyetin önüne geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Asfalt öncesi altyapı koordinasyonu

İZSU, yağmur suyu kanal imalatıyla eş zamanlı olarak bölgedeki 600 metrelik içme suyu hattında da yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise kurumlar arası iş birliğ oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın bölgede gerçekleştireceği asfaltlama çalışmalarına geçilmeden önce altyapı işlerinin bitirilmesi hedefleniyor.

Yol kaplaması yapıldıktan sonra tekrar kazı yapılmasının ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Hedef 15 Gün

Çalışmaların takvimine dair detayları paylaşan Mehmet Eroğlan; "Kazılarımız sırasında içme suyu hattında da yaklaşık 600 metrelik yenileme planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin burada bir asfaltlama programı var.

15 gün içerisinde çalışmamızı tamamlayacağız. Yol yapıldıktan sonra yeniden kazı yapılmaması ve vatandaşlarımızın tekrar mağdur edilmemesi adına altyapı çalışmalarımızı asfaltlamadan önce tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.