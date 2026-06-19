İzmir siyaseti, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasıyla birlikte başlayan krizin ardından hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Bugün ise güne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edeceği yönündeki iddialar güne damga vurdu.

Akşam saatlerinde ise iddialar netlik kazanmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın istifasının ardından çok sayıda paylaşım gelirken, dikkat çeken bir paylaşım da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi.

"Partiyi bugünlere taşıyanlar bedel ödemeyi göze alanlardı!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Cumhuriyet Halk Partisi, makamların, unvanların ve kişisel hesapların ötesinde; yüz yılı aşan bir mücadele geleneğinin adıdır. Bu çatı altında kalmak kolay günlerin değil, zor zamanların da sorumluluğunu taşımayı gerektirir.

Tarih boyunca CHP büyürken de küçülürken de, iktidardayken de muhalefetteyken de ilk rüzgarda savrulanlar oldu. Ancak partiyi bugünlere taşıyanlar; şartlara göre yön değiştirenler değil, bedel ödemeyi göze alanlardı.

CHP’liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlara değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da…" ifadelerini kullandı.