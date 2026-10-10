Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İzmir’deki programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. İzmir Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki heyetin de katıldığı görüşmede, kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin projeler konuşuldu.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Cemil Tugay, Bakan Memişoğlu’na belediyenin sağlık hizmetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirtti. Tugay, kentte hayata geçirilmesi planlanan projeleri de Bakan’a aktardıklarını ifade etti.

İzmir’e yeni sağlık yatırımları ele alındı

Görüşmede, Sağlık Bakanlığının İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Tugay, Bakan Memişoğlu’nun kentteki yeni yatırım planlarını kendisinden dinleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Bakanlık ve belediye arasında kurulacak iş birliğinin İzmir’e yeni yatırımlar kazandırması konusunda ortak bir yaklaşım oluştuğunu belirten Tugay, bu konuda fikir birliği içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyaret dolayısıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek, İzmir’e gösterdiği yakın ilgi ve nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade etti.