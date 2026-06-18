İzmir siyasetinde her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç'ün yerine Genel Merkez tarafından Utku Gümrükçü atanırken, bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa edip etmeyeceği kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yapmış olduğu açıklamayla partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Tugay'ın istifasının ardından ise iki isim daha istifa kararı verdi.

Yıldır ve Özuslu istifa etti?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın da istifa ettiği öğrenildi.

Bir başka meclis üyesi Atilla Baysak'dan da istifa kararı geldi.

Sırada hangi başkanlar var?

Cemil Tugay'ın istifasının ardından bir istifa dalgasının yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Hangi belediye başkanlarının istifa edip hangi belediye başkanlarının istifa etmeyeceği belirsizliğini koruyor.